A force que les gens construisent n'importe quoi et n'importe comment c'est logique que cela arrive.. Personne n'est au dessus des lois et tous faisaient ça il n'y aurait plus un coin de verdure sur l'île

8. Georges POTOLA le 19/12/2019 11:26



Une grande injustice de plus, dans ce bas monde.

Mr votre terrain intéresse surement des gens bien placé, qui souhaitent vous voir partir vivre dans une cage a lapin, c'est dur mais tenez bon.

Il y a la justice des hommes, souvent injuste envers les plus pauvres, et la vraie justice celle de Dieu qui jugera même ceux qui vous ont jugé.

C'est connu, on expulse les gens, on rachète leur terrain agricole pour “un bouché pain“ on déclasse pour des promoteurs immobilier.

Regardez sur la falaise à l’entrée de saint Gilles, terrain agricole racheté, déclassé et vendu a des promoteurs

Regardez dans les rampes crève cœur Bois rouge Saint Paul pareil....

Aujourd’hui nombreux sont ceux qui souhaitent voir les agriculteurs arrêter la canne a sucre, pour ensuite mettre la main sur leurs terrains, c'est déjà en marche du coté beauséjour et prés de la 4 voies du tampon des constructions dans les champs de canne, et là bas pas de démolition.