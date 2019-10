Construction, rénovation… Vos travaux d’économies d’énergie sont désormais plus accessibles !

Le 15/10/2019 | Par Constance Dupont | Lu 206

Le CITE permet de déduire de l’impôt sur le revenu, une partie des dépenses éligibles pour certains travaux d’économies d’énergie. Attention le montant est plafonné. Si le crédit d’impôt est supérieur au montant de l’impôt dû, ou si vous êtes non imposable, l’excédent est remboursé.Les propriétaires occupants, les locataires et les occupants à titre gratuit, peuvent bénéficier de cette aide fiscale jusqu’au 31 décembre 2019. Attention, le logement doit être votre résidence principale et être achevé depuis plus de deux ans à la date de début des travaux d’économies d’énergie.Pour bénéficier du CITE , vous devez remplir la déclaration 2042-RICI chapitre « dépenses pour la transition énergétique dans l’habitation principale. » Pour des travaux commencés en 2018 et payés en 2019, la déclaration devra se faire en 2020 sur les revenus de l’année 2019.Pour plus d’informations, consultez le site du gouvernement :

L’éco prêt à taux zéro est un prêt à taux d’intérêt nul et accessible sans conditions de ressources pour financer des travaux d’économies d’énergie. Tout propriétaire occupant son logement en tant que résidence principale peut en bénéficier. Le logement doit être achevé depuis plus de 2 ans à la date du début des travaux.Pour plus d’informations, consultez le site du gouvernement :Les aides sont aujourd’hui multiples et souvent cumulables, pour encourager les ménages à baisser le montant de leur facture et à consommer de manière plus responsable leur énergie. Avec un ensoleillement quasi toute l’année, l’hydraulique, la bagasse… notre île nous offre de nombreuses alternatives aux énergies fossiles.Bien souvent, l’été réunionnais est humide et très chaud. Outre l’utilisation de la climatisation, qui représente jusqu’à 30% de la consommation d’électricité globale, une bonne isolation thermique de la maison demeure la solution la plus efficace et économe. Pour que l’isolation soit la plus performante possible, les travaux doivent avant tout porter sur les zones qui laissent pénétrer la chaleur : combles, toiture et murs. Avec une bonne isolation, vous pouvez gagner jusqu’à 5 degrés de fraicheur en plein été. Pour profiter de la meilleure isolation et bénéficier de la prime économie d’énergie , le choix des matériaux est primordial. L’isolant doit par exemple être certifié ACERMI et sa résistance thermique doit être supérieure ou égale à 1,5 m² K/W. Pour la pose d’une toiture performante, le facteur solaire doit être inférieur ou égal à 3% et pour un bardage extérieur de vos murs, le facteur solaire doit être inférieur ou égal à 9%. L’aide financière versée par EDF est de 10€/m² d’isolant posé et ce, sans conditions de revenus. Une aide de 15€/m² est attribuée aux ménages à revenus plus modestes, sous présentation d’un justificatif aux professionnels installateurs, partenaires d’EDF.