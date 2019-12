Contre la réforme des retraites: Les comités de grève restent actifs et multiplient les actions

Le 11/12/2019 | Par PB

Les comités de grève resteront mobilisés jusqu’au retrait de la réforme Macron-Delevoye. Après la manifestation de mardi, le soutien aux équipes du CHU en grève depuis plusieurs mois, une action de sensibilisation et d’information aujourd’hui auprès des établissements scolaires, le comité de grève du Sud se mobilise demain jeudi dans les rues du Tampon. À partir de 9H devant la mairie, accompagnés du comité de l’Ouest, les manifestants défileront avant de tenir une assemblée générale dans le parc Jean de Cambiaire.



Créés au lendemain de la mobilisation nationale du 5 décembre dernier avec un préavis s’étalant jusqu’au 19 décembre, les différents comités de grève regroupant syndicats, citoyens, salariés du privé et du public, associatifs ou encore Gilets jaunes se réunissent quotidiennement pour évoquer les actions à mener contre la réforme des retraites, "dernier pan des acquis sociaux livrés aux financiers". Une réforme qui cristallise sentiments d’injustice et inégalités sociales. "Pour une convergence des revendications et luttes", le débat est également ouvert à d’autres problématiques citoyennes.



Hier au QG des Zazalées au Tampon, une trentaine de personnes ont ainsi échangé sur l’éducation, la baisse du niveau des élèves au 2nd degré en raison de la refonte totale du système d’évaluation, le manque de moyen pour l’inclusion des élèves handicapés, l’incinérateur, ou encore la fermeture des trésoreries des impôts.



Pour les jours qui viennent, les manifestants restent actifs. Samedi sera organisée une rencontre citoyenne dont le lieu et l’horaire restent à définir.



Deux nouvelles manifestations devraient également se tenir à St-Pierre et St-Denis mardi prochain.