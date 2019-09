Contrôle anti-pousse: Un conducteur sous l'emprise de l'alcool termine en garde à vue

Le 28/09/2019

Les effectifs de la Police Nationale du Service d'Intervention, d'Aide, d'Assistance et de Proximité ont dans la nuit du vendredi 28 au samedi 29 septembre réalisé des contrôles afin notamment de lutter contre les démonstrations motorisées non autorisées (phénomène de pousse) à Saint Denis.



L'action de la Section d'Intervention de Nuit, de la Formation Motocycliste et du Groupe de Sécurité Routière visait à sécuriser la circulation de fin de semaine et assurer la tranquillité des riverains du Boulevard Rambaud.



Agissant sous couvert de réquisitions du Procureur de la République, ce contrôle a permis de relever 29 infractions en un peu plus de deux heures. Quatre conducteurs se révélaient conduire sous l'empire d'un état alcoolique, trois dépassant le seuil délictuel.



Parmi ces derniers, le conducteur d'un 4X4 Jeep dont la présence d'alcool était mesurée à 1,22 g. par litre de sang s'avérait circuler en récidive de conduite en état d'ivresse. Il était placé en garde à vue et son véhicule était immobilisé, laissant à pied ses deux passagers. Étaient également constatés deux autres délits à l'encontre de conducteurs circulant sans assurance.



Enfin, un autre dispositif de contrôle était implanté sur le Boulevard Jaurès. Un scootériste y était intercepté: lui et son passager circulaient sans casque, ni gant. Les deux roues était dépourvu de lumière et il n'était pas assuré.



Au total, 29 contraventions et 6 délits faisaient l'objet de poursuites. Ces contrôles montrent la persistance pour certains usagers à circuler en étant alcoolisé. En 2019, une conduite sous addiction est relevée dans 2/3 des accidents mortels constatés à ce jour en zone police. Ces contrôles seront reconduits, de jour comme de nuit.