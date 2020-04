Contrôlé ivre au volant, il crache sur les gendarmes pour les contaminer

Le 15/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 832

Un automobiliste bénédictin, qui roulait sans assurance mais avec de l'alcool dans le sang et des rouleaux de zamal dans la boîte à gants, n'a pas apprécié d'être contrôlé lundi soir à Sainte-Marie. Il a craché plusieurs fois en direction des gendarmes, leur criant qu'il avait le Covid-19.



Interpellé et placé en garde à vue, l'homme ne présentait en réalité aucun symptôme, mais les crachats sont considérés comme des violences, et il est convoqué devant la justice en juin.