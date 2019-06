Contrôle routier cette nuit et encore de belles trouvailles pour les policiers...

1. PATHY le 29/06/2019 08:25



25 Permis annulés tous les week-end ! autant de gens qui vont se rendre au boulot sans permis et sans assurance et ce sera le nouveau fléau à la Réunion. (C'est déjà le cas en métropole).

Les gens peuvent pas forcément re-payer le permis. Il est là le problème ! alors pas le choix il faut quand même aller au boulot. Et si ça conduit sans permis, ben ça conduit sans assurance aussi !

Sur Saint Pierre, une société loue des voitures auto-école pour passer ou repasser le permis sans payer des milles et des cent dans les auto-écoles. En fait, les "sans permis" peuvent réserver une place d'examen de permis en candidat libre et louer une voiture (comme dans les auto-écoles, avec double commande) et se rendre au permis sans passer par la case une auto-école. C'est beaucoup moins cher !

Ca marche aussi pour les autres, les plus jeunes peuvent apprendre à conduire avec leurs parents.

C'est peut être une deuxième chance pour que tous les conducteurs aient un permis en poche et surtout soient assurés.A voir.........