Contrôle surprise à St-Denis : 630 000€ de chiffre d'affaires non-déclarés découverts

Le 12/12/2019 | Par Regis Labrousse | Lu 2947

Ce jeudi midi, une vingtaine d'agents du Service d'Intervention d'Aide et d'Assistance de proximité (SIAAP) sous le contrôle du commissaire Jérôme Besse, ainsi que des agents des services des impôts, ont effectué une opération de contrôles simultanés sur le Barachois et dans le bas de la rue Marechal Leclerc Ce double-contrôle avait pour but de vérifier la conformité avec la réglementation de certains établissements en matière de débit de boisson et de travail dissimulé.Selon nos informations, ce contrôle a permis de constater 4 infractions pour travail dissimulé et ont pu déceler 630 000€ de chiffre d'affaires non-déclarés sur une période de trois ans.