Commentaires (21)

1. Lynx974 le 16/05/2019 09:46

Alors là OUI : "C'était mieux avant"... Encore un petit effort et les contrôles techniques devront être effectués tous les mois...

2. eric le 16/05/2019 09:56

J'espère que ce durcissement va être juste; c'est à dire qu'il va s’attacher à contrôler des points vitaux et notamment en matière de pollution, et non pas une opération consistant a éliminer aveuglement les vieilles voitures du marché... je veux dire que de vieilles voitures essence et même certains diesel polluent moi que des véhicule récents... si donc ce contrôle n'était qu'un moyen de faire de la vente forcé de véhicules neuf... je pense que les gens n'hésiteront pas à redescendront dans la rue pour exprimer une fois de plus leur ras le bol de cet État pour les riches et surtout à 2 voir 3 vitesses pour la justice sociale.

et puis petit détail cet article parle du CT à 80 € avec contre visite payante ? à la Réunion nous sommes à 89 € le CT et contre visite payante... pas très juste non plus...

Alon met ensamb !

3. Thierryasticot le 16/05/2019 10:18

Un parcours du combattant ce CT. 2 cm de défaut sur une ceinture, et hop DÉFAVORABLE!! On essaye d’acheter une ceinture à une casse auto, ils veulent nous vendre le complet (les 5 ceintures)!



Le contrôle antipollution a changé: si vous avez fait une vidange il y a 3 mois ou plus, laissez tomber, refaites-la juste avant le CT en y ajoutant un produit antipollution car la machine pourra dire qu’elle ne peut rien mesurer tellement vous polluez!

4. Automobiliste exaspéré le 16/05/2019 11:20

Sauf erreur de ma part,la réglementation sur la pollution et les tarifs sont déjà applicables actuellement. J ai une diesel 2012 +100000kms et la C.visite toujours négatif malgré révision complète+traitem.anti fumé! Il reste peut être rempl le moteur

5. zako le 16/05/2019 11:21

Je ne comprend plus rien avec leur CT, ayant une 2l HDI 90cv de 18 ans emmétant 120g de CO2, trés bien entretenu, on dit qu'elle est eligible à la prime à la casse car elle est trés polluante.

alors Mini cooper essence mini 119g de CO2.

6. eric le 16/05/2019 11:31

J'ai une toyota essence de 2001 qui fonctionne très bien et ne pollue pas... je n'ai pas les moyens de changer de voiture... si je ne peux plus l'utiliser je perd mon boulot. que faire ?

7. TICOQ le 16/05/2019 12:05

j'ai trouvé la parade, je roule avec ma poubelle jusque fin juillet et je m'achète un vélo électrique... Cotrans et les autres escrocs n'auront pas mon pognon !

8. Sélection par le fric ! le 16/05/2019 12:11

Entre le prix du carburant et du contrôle technique, il devient de plus en plus impossible pour un petit revenu ou retraite, de posséder une voiture. Seuls les gros zozos le pourront, quand aux autres, direction les transports en commun...



9. vince le 16/05/2019 12:14

ca y est !!!! la pompe a fric reprend du service !!!! remettons nos gillet !!!!

10. vince le 16/05/2019 12:15

je croit qu'il est temps que j'arrette de bosser

11. p.mass le 16/05/2019 12:21

L’article n’est pas complet !

Mes deux véhicules diesels qui ont 20 ans ne sont pas concernés car il n’ont pas de plaque constructeur indiquant le taux de CO2.

Seuls ces véhicules sont concernés !

12. Réveillez vous le 16/05/2019 12:25

ben oui comme a paris ou une ferrari a ca vignette mais pas une 2cv lol

question polution hein...



Sans compter que les voitures retirez de France vont se retrouver parfois sur d'autre continent et continué a rouler .....

13. jean claude le 16/05/2019 12:28

post 8 je vous rejoint car en effet cela devient tres complique et n'oublions pas que les moteurs thermiques seront interdit dans quelques annees....

14. Joseph le 16/05/2019 12:58

Quand on voit, enfin plutôt respire les fumées noirâtres pestilentielles et cancérogènes de certains diesels, on se retrouve à applaudir des deux mais suite à cet éventuel durcissement. Si ça pouvait réellement enlever de notre environnement ces saletés puantes, alors BRAVO !

15. la bureaucratie neoliberale le 16/05/2019 14:04

bientot controle technique obligatoire aussi pour les velos. Pour l'argent les neocons ont besoin de la bureaucratie afin d'obliger à payer

16. alcide le 16/05/2019 14:07

Je prévois d'acheter un âne, qui pète du méthane, serais-je au norme ? Merci, par avance pour la réponse éclairée !

17. Oscar DUDULE le 16/05/2019 14:07

Au dire d'un contrôleur; cette réforme du CT va entraîner une mise à la casse de plus d la moitié des voitures en circulation actuellement.

C'est une mesure lamentable et totalement anti sociale.

18. Santa le 16/05/2019 14:15

On s'en fou nous on n'a les gilet jaune, on doit bien avoir quelqu un qui fait passé les contrôles techniques, comme pour les riches qui passent au tribunal.... Le coup pression y passe put, dsl