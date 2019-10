Contrôles routiers: 18 conduites sous l'effet de l'alcool relevées par les forces de l'ordre

Le 28/10/2019 | Par N.P | Lu 251

Comme chaque week-end, les forces de l'ordre ont mené des opérations de contrôles routiers. Comme chaque week-end, le bilan fait état de comportements inconscients sur les routes. Le bilan :



Gendarmerie

La gendarmerie a relevé 38 infractions et retiré cinq permis. De 4 à 7 heures dimanche matin, sept motocyclistes ont mené une opération pour lutter contre les conduites addictives sur le secteur de Saint-Gilles et l'Hermitage. "Six automobilistes ont été contrôlés avec une alcoolémie positive dont une délictuelle 0.68 mg/litre d'air expiré et une conductrice avait fumé du zamal", indique le rapport. "Son permis lui a été retiré sur le champ". Un autre conducteur a refusé d'obtempérer. Identifié, il sera convoqué à la gendarmerie pour s'expliquer sur les faits.



Plus tôt dans la même soirée deux opérations ont été assurées de 19 à 23 heures sur la Rivière des Mâts Les Hauts et en agglomération de saint Paul : "5 conduites sous emprise de l'alcool dont 1 délictuelle, 2 conduites sous emprise produits stupéfiants, 2 défauts d'assurance et 1 défaut de permis de conduire", énumère la gendarmerie. En outre, un automobiliste positif au zamal circulait sans permis de conduire et son véhicule n'était pas couvert par assurance.



Police



Les effectifs de Police ont réalisé sur le département neuf opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end. 63 infractions dont 14 délits ont été relevés par les 25 fonctionnaires mobilisés pour l'occasion.



Dans le détail, 7 conduites sous l'empire d'un état alcoolique (taux compris entre 0,57 et 1,38 mg/l d'air expiré), mais aussi 4 défauts d'assurance, 2 défauts de permis de conduire et 1 refus d'obtempérer.



Au cours de ces différents contrôles, les forces des police locales ont également procédé à la constatation de 49 autres diverses contraventions au code de la route dont 6 excès de vitesse, 2 défaut de port de casque, 2 défaut de contrôle technique.