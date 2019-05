Contrôles routiers: 19 permis retirés ce week-end

Le 20/05/2019 | Par N.P | Lu 1197

84 infractions dont 70 concernant des infractions génératrices d'accidents graves ont été enregistrées par les forces de gendarmerie durant ce week-end. Les militaires ont également procédé au retrait de 16 permis de conduire.



28 conduites sous l'emprise de l'alcool dont 8 délictuelles ont été relevées. La BMO de St-Benoît a conduit plusieurs opérations de contrôles en marge de la foire agricole de Bras-Panon, dont deux mutualisées avec le PSIG. Plusieurs alcoolémies excessives ont été constatées au cours de ces services. Du côté de l’Entre-Deux, quatre conduites sous l'emprise de l'alcool dont deux délictuelles relevées.



"A noter toujours dans le même registre des conduites sous l'emprise de l'alcool pour ce week-end, que 5 des 10 conducteurs impliqués dans les accidents matériels étaient alcoolisés".



Par ailleurs, les 15 motocyclistes de l'EDSR mobilisés ont relevé : 8 conduites après avoir fait usage de produits stupéfiants; 1 refus d'obtempérer (conducteur identifié); 16 excès de vitesse avec interception; 4 conduites sans permis ou avec permis annulé, suspendu; 3 défauts d'assurance ; 2 infractions aux règles de priorité; 2 dépassements irréguliers; 7 usages du téléphone en conduisant; 5 non-ports de la ceinture; 3 non-ports du casque; 5 autres infractions diverses.



Les effectifs de Police de la Direction Départementale de la Sécurité Publique de La Réunion ont quant à eux mené 16 opérations de sécurisation et de sécurité routière au cours de ce week-end. 51 infractions dont 13 délits ont été relevées par les policiers. 7 conducteurs circulaient sous l’empire d'un état alcoolique avec des taux compris entre 0,45 et 1,10 mg/l d'air expiré.



Les 82 fonctionnaires de police ont retiré 3 permis de conduire et constaté : 4 défauts d'assurance; 1 défaut de permis de conduire; 1 refus d'obtempérer.