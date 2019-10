Coopération Régionale - INDE : La Région soutien la mobilité des jeunes réunionnais dans l’océan Indien

Le 30/10/2019 | Par La Réunion Positive | Lu 97

COOPÉRATION Régionale



Le Lycée Lislet Geoffroy a engagé depuis 2018 une démarche de coopération avec les villes de Chennaï, Pondichéry et Hyderabad afin de mettre en place des échanges dans l’apprentissage des langues, de faciliter la mobilité des étudiants en BTS et en classes préparatoires en grandes écoles lors de leurs stages pour offrir une approche concrète des technologies appliquées au sein des différents secteurs d’activité liés notamment au développement durable (économie circulaire, …).



Fort de cette expérience, le Lycée Lislet Geoffroy a souhaité poursuivre sa coopération avec le pays et monter un projet Interreg pour la mise en œuvre d’échanges pédagogiques entre ses étudiants et ceux des établissements d’Hyderabad, de Chennaï et de Pondichéry.



Afin de préparer au mieux ce projet Interreg, l’équipe éducative du Lycée Lislet Geoffroy a réalisé des missions préparatoires avec les partenaires indiens qui ont été financées par la Région sur le dispositif régional de coopération dans l’océan Indien – volet amorce Interreg. Une subvention d’un montant de 8 651 € a été attribuée, à ce titre.



Cette phase d’amorce Interreg a été clôturer le lundi 28 octobre 2019 par la signature d’une convention de partenariat entre le Lycée Lislet Geoffroy et les représentants des établissements : le 3IT d’Hyderabad et le réseau de lycées TIPS.





" La Région Réunion est l’autorité de gestion sur la période 2014-2020, 11,28 M€ sont consacrés à élever le niveau de compétence collective dans la zone Océan Indien, par le soutien aux actions de formation et d’échanges, soit 18 % de l’enveloppe de ce programme.

Aujourd’hui, dans la continuité des actions engagées, cette convention vient définir et renforcer la coopération dans le domaine de la formation informatique avec l’Inde.

La Région Réunion demeure convaincue que l’insertion régionale est l’un des meilleurs moyens d’épanouissement pour notre jeunesse, une jeunesse à la recherche de nouveaux horizons que nous devons encourager en ce sens. "



Lynda LEE-MOW-SIM,

Conseillère régionale en charge de la coopération internationale