Coopération internationale : Les consultants de l’océan Indien se réunissent pour la première fois à Madagascar

Le 31/05/2019 | Par NP | Lu 69

Traditionnellement organisées à la Réunion, les rencontres régionales entre consultants et experts de la coopération internationale viennent de se tenir à Madagascar sous l’égide de l’AFECTI Océan Indien. Pour la cinquième année consécutive, des délégations de consultants de La Réunion, des Comores, de Maurice et de Madagascar se sont rencontrés pour échanger notamment sur la thématique du développement durable. Ils ont en profité pour partager leur retour d'expérience auprès de bailleurs (UE, ONU, AFD, Banque Mondiale…) et se former sur le Leadership Manager avec l’Ennéagramme.

L’AFECTI Océan Indien (Association Fédérative des Experts et Consultants de la Coopération Technique Internationale de l’Océan Indien) est le premier réseau de consultants de l’océan indien, avec 110 consultants intervenant dans des domaines variés : économie, agriculture, insertion, santé, droits de l’homme, formation, eau et assainissement, éducation...



L’Assemblée Générale de l’AFECTI océan Indien a élu un nouveau bureau régional composé de 15 consultants de cinq îles et pays de l’océan Indien : Paul Hibon (Président, Réunion), Louisette Ranorovololona (Vice-présidente, Madagascar), Stéphane Chanuc (Trésorier, Réunion), Sandra Vololonirina (Trésorière adjointe et relais à Madagascar), Marie-Jo Payet (Relations adhérents et évènementiels, Réunion), Michel Cordani (Relais à Maurice), Daniel Tembé (Relais au Mozambique), Fanja Raharinoro (Madagascar), Véronique Rizzi (Newsletter, Réunion), Juliette Razafiarisoa (Partenariats bailleurs, Madagascar), Ndaka Rajaonarison (Evènementiels, Madagascar), Harilanto Ravelomanantsoa (Evènementiels et partenariats, Madagascar), Fanja Rakotondrainibe (Evènementiels et communication, Madagascar), Houmadi Ben Soidiki (Relais aux Comores), Amber Crips (Communication, Réunion).



Pour Madagascar, l’AFECTI OI s’est donnée comme objectif d’accompagner l’engagement actuel du pays, l’Initiative Emergence Madagascar (IEM), et de s’aligner sur les 17 Objectifs du Développement Durable (ODD). Dans cette optique, les Rencontres régionales avaient pour thème "le développement durable".



La quarantaine de consultants de l’océan indien présents aux rencontres régionales partage la même vision : une mondialisation solidaire dans laquelle l’Indianocéanie joue un rôle opérationnel en tant que plateforme d’experts de la coopération internationale. Ils travaillent à améliorer la qualité des projets et des politiques de développement Sud-Sud. Ils partagent les mêmes valeurs : professionnalisme, ambition internationale et solidarité.



Dans la coopération internationale, l’AFECTI Océan Indien a en effet pour mission de :



• Promouvoir à l’international l’expertise du sud-ouest de l’océan indien

• Contribuer au renforcement des compétences des consultants

• Participer à la capitalisation d’expériences et l’échange de bonnes pratiques

• Développer les réseaux et les échanges d’expériences Sud-Sud

• Contribuer à améliorer la qualité des projets menés



L’Assemblée Générale de l’AFECTI Océan indien s’est déroulée en plusieurs temps : des rencontres (groupes sectoriels entre consultants, cocktail), une partie statutaire (vote des rapports moral et financier, présentation des évolutions de l'AFECTI à l'international, élection du nouveau bureau régional), des témoignages de consultants et des conférences (AFD, PIROI).



Regroupés en six groupes sectoriels (éducation, formation professionnelle et emploi ; secteur privé et entrepreneuriat ; eau, assainissement et santé ; développement rural ; droits humains ; gouvernance et sociologie), les consultants ont réfléchi aux enjeux, aux solutions possibles et aux perspectives de chaque secteur.



Chaque consultant a eu l’opportunité de se présenter et de préciser ses domaines d’intervention. En miroir, des recherches d’expert ont été communiquées par des bureaux d’études présents.



Des bailleurs, des bureaux d’études et des programmes ont présenté leurs axes stratégiques et leurs besoins de consultance externe : Agence Française de Développement, Nations-Unies, programme PROCOM (UE), cabinets FTHM (nouveau partenaire de l’AFECTI OI) et Geosystems, CARE, Fondation Aga Khan et nouveau fonds de formation professionnelle à Madagascar.



Des rencontres bilatérales ont été organisées entre des délégations de consultants et des bailleurs : l’AFD, l’Union européenne (sections gouvernance, développement rural et infrastructures), les Nations-Unies et la Banque Mondiale. Les consultants ont reçu un très (très) bon accueil à chaque fois et leurs interlocuteurs ont manifesté leur la surprise de voir arriver ce groupe diversifié de consultants ouverts aux échanges et partageant les mêmes engagements. La même surprise et le même intérêt ont été exprimés par les entreprises de la région rencontrées sur la Foire Internationale de Madagascar.



En termes de renforcement de capacités, les consultants ont également bénéficié des formations "Leadership" et "Manager avec l’Enneagramme" animées par M. Stéphane Damour, PDG de l’Institut de l’Enneagramme de l’Océan Indien. Des contacts sont pris pour proposer ces formations à d’autres organisations régionales et lancer une formation de coachs à Madagascar.



D’une manière générale, les 5èmes Rencontres AFECTI Océan Indien ont mis en exergue des missions réalisées entre consultants de l’océan indien et permis de nouveaux partenariats. Ces rencontres ont contribué à créer une communauté de consultants de la région océan indien impliqués concrètement sur des projets et prêts à répondre aux enjeux de développement des pays émergents.