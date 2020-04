Coronavirus : 10 nouveaux cas, 344 personnes contaminées à La Réunion

La préfecture vient de communiquer les derniers chiffre de l'épidémie. L'île compte 10 cas ces dernières 24h, portant le total à 344 touchés par le Covid-19 à La Réunion.





Sur ces 344 malades, 239 sont des cas importés, 58 sont des autochtones secondaires (personnes avec lien direct avec des cas importés). 16 cas sont autochtones. Il y a 40 personnes actuellement hospitalisées, dont 4 en réanimation. 40 sont considérées comme guéries.



Les mineurs représentent 10% des cas. Les 18 à 50 ans sont 47% des malades tandis que les 51 à 65 ans correspondent à 29% des cas. Enfin, les plus de 65 ans représentent 14% des malades.



40 soignants sont atteints du virus. 31 sont des personnels soignants ayant contracté la maladie hors du territoire. 6 ont eu un lien direct et indirect avec les cas importés et 3 sont en cours d’investigation. 31 tests sont en attente de résultat.



À ce jour, près de 2 000 personnes ont été identifiées dans le cadre du contact-tracing organisé par l’ARS.

Il est demandé à ces contacts de rappeler tous les jours un numéro vert dédié dans le cadre de leur auto-surveillance prescrite par l’ARS



Les contacts qui ne rappellent pas régulièrement le numéro vert sont rappelés (dans le cadre d’une collaboration avec le CIC du CHU) à mi-parcours de leur quatorzaine pour s’assurer du maintien de leur isolement et de leur état de santé



l’opérateur chargé du numéro vert rappelle tous les contacts en fin de quatorzaine pour leur signifier la fin de leur quatorzaine et s’assurer là encore de leur état de santé.

313 cas ont été investigués à cette heure par l’ARS et Santé publique France.En concertation avec Santé Publique France, le nombre de cas dit « autochtones » est dorénavant aligné sur la définition de Santé Publique France. Les précédentes catégories jusqu’à présent définies comme « Cas de transmission locale (en lien direct ou indirect avec un cas importé) » et « Cas autochtones (sans lien direct ou indirect avec un cas importé) » deviennent «Cas autochtones secondaires (en lien direct avec un cas importé) » et « Cas autochtones (en lien indirect ou sans lien avec un cas importé) ».Les chiffres du jour selon la nouvelle classification :Les cas importés représentent 76% des cas.Encore à ce jour, la très grande majorité des cas identifiés sont des cas importés (essentiellement de métropole) ou des cas de contamination directe par des cas importés, des voyageurs ou des contacts de cas importés.Aucune chaine de transmission autochtone n’est identifiée à ce jour, c’est-à-dire aucun regroupement de cas qui se seraient contaminés dans une commune ou un quartier de La Réunion.Il n’y a donc pas à ce jour de zones de l’île plus à risque que d’autres et les mesures barrières et de confinement s’appliquent donc à titre préventif partout et de la même façon.Dans ce contexte, il n’y a pas lieu de communiquer sur la localisation des cas, ces informations n’auront de sens qu’en cas d’identification de zones de transmissions autochtones sur le territoire.31 cas sont toujours en cours d’investigationTous les cas confirmés font l’objet de l’identification de toutes les personnes ayant été en contact avec ces malades (entourage familial, professionnel, passagers proches dans les avions…).Toutes ces personnes « contact » sont appelées individuellement par la cellule de suivi de l’ARS en collaboration avec Santé publique France. Leur état de santé est évalué à cette occasion. Il leur est reprécisé au cours de l’entretien l’importance du respect d’un isolement strict, de la surveillance quotidienne de leur état de santé (avec prise de température) et d’appeler immédiatement le 15 en cas d’apparition de symptômes.A ce jour, près de 2 000 personnes ont été identifiées dans le cadre du contact-tracing organisé par l’ARS.Toutes ces personnes ont été contactées par l’ARS afin de leur demander un confinement strict, de s’assurer de leur état de santé, de les orienter sans délai vers le SAMU-15 en cas d’apparition de signes et de leur livrer des masques afin de s’assurer d’une protection envers leur entourage proche.Ces personnes font actuellement l’objet d’un suivi actif à 3 niveaux :