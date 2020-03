Commentaires (42)

1. fox le 20/03/2020 17:35

Rassurez vous, dans qqs jours on aura les certifiés locaux d'ici 14 jours, puisque ça met ce délai pour se détecter et que les 1er cas sont très récents

2. marie le 20/03/2020 17:38

Pourquoi les personnes qui étaient lors du direct de la préfecture aujourd'hui étaient tous collés côte à côte.

Comme il faut être à au moins un mètre. Mi comprends pu la.

3. marie le 20/03/2020 17:39

4. Maria le 20/03/2020 17:39

Ou est la distance barriere à la conf fe presse faites ce que je dis pas ce que je fais

5. ùarty le 20/03/2020 17:39

C'est une phot d'archive ou ils étaient collés comme ça??? Le général de gendarmerie a la main posée sur sa cuisse ? bizzare ...

6. Jim le 20/03/2020 17:41

Bravo pour l’exemplarité. Quand on demande à la population de respecter les gestes barrières il serait bien que vous montrez l’exemple. Vous tous collés les uns contre les autres en train de dire à la population de faire attention. Quel mascarade

7. burn le 20/03/2020 17:45

Question distanciation sociale, tous ces hauts fonctionnaires auraient pu au moins montrer l'exemple.

PV de 135 € pour chacun d'eux !!!

8. bluelagoon le 20/03/2020 17:47

Magifique,



Bel exemple de nos responsables de ce qu'il ne faut pas faire avec toutes la bande alignée à table épaule contre épaule.

Il y a même le médecin de l'ARS qui ne trouve rien à redire de cette configuration!...

On comprend mieux comment est géré le chikungunya, la leucose bovine et aujourd'hui le Covid19.

Je ne suis pas optimiste pour les jours qui arrivent...

9. Lolo le 20/03/2020 17:50

Est-ce qu’on ne se foutrait de notre gueule ? 28 cas « importés »

10. Zorze le 20/03/2020 17:54

Distance minimum entre les personnes rspectée?

11. Anonyme le 20/03/2020 17:55

Distanciation sociale et gestes barrières... je pensais que c'était essentiel! Nos hauts dirigeants semblent largement oublier.On est l'exemple???

12. zilma le 20/03/2020 17:56

les résultats ne reflètent pas la réalité

faites plus de tests svp ! question rentabilité je comprends bientôt vous verrez

13. Honte le 20/03/2020 17:59

Honte à ce préfet qu'il soit jugé !!!

14. Faite ce que je dis pas ce que je fais le 20/03/2020 18:08

Bel exemple, Mme et Mr les responsables, ou sont les gestes barrières (> 1m entre les personnes)...

15. Momo le 20/03/2020 18:08

Ils sont trop collés …. ils ont froid ??? et le 1 m de distance de sécurité ???

16. Logique le 20/03/2020 18:10

De tout ce bel aréopage, aucun n'a réalisé l'absurdité du fait de sermonner la population sur son non respect de l'obligation de distanciation sociale tout en étant collés épaule contre épaule pendant 1 heure ?



Quel exemple vous donnez? c'est absurde au plus haut point.

Communiquer ne sert à rien si celui qui communique ne respecte pas ses propres prescriptions.



Le problème n'est pas de savoir qui a organisé cette stupidité : aucun n'aurait du accepter de s’asseoir à cette table dans ces conditions, par sécurité et par cohérence.

17. lila le 20/03/2020 18:13

Le nombre de cas est multiplié par 2 et + tous les jours et pour M Le Préfet tout va bien. L aéroport reste ouvert à tous sans contrôle. Les Mauriciens arrivent alors que Les Réunionnais ne sont pas admis à Maurice Les Réunionnais qui arrivent de Métropole ne sont pas confinés dans un endroit précis pendant 15 j , le confinement de tous ici laisse à désirer.

Venez faire un tour à la supérette de l allée des Saphirs (au dessus de l église protestante) : tous les soirs jusqu à la fermeture de la boutique on s agglutine (1 dizaine de personne à l heure où j écris et hier soir également), on fume on boit ... et aucune voiture de Police.

A ce rythme on va où ??

18. Up2date le 20/03/2020 18:13

Et le télétravail pour eux ? Pourquoi se touchent ils en réunion ?

Ils vont bientôt se retrouver confinés pendant 15j...

19. Zarlor le 20/03/2020 18:17

Confinement : pour les Réunionnais

Passagers arrivants : pas de contrôle systèmatique.ARS, Préfet, Sécurité Civile..: Conférence de presse exemplaire avec langue de bois et surtout les uns sur les autres autour de là table.Bravo l''exemplarité !!!

20. Larage le 20/03/2020 18:21

Qu'est-ce que l'on avait bien prédit ? Eh bien tout ce qui nous arrive aujourd'hui ! Devant l'égoïsme de certains qui ont préféré quitté l'île avec les vacances, nous nous retrouvons maintenant confinés jusqu'à perpette ! Honte à tous ceux-là !

21. Jeanne le 20/03/2020 18:21

Ce mr qui est d'accord pour que les avions atterrissent n'a pas honte d'annoncer qu'il y a de nouveaux cas importés

22. Raslacasquette le 20/03/2020 18:27

C'est malheureux de dire cela mais le Préfet devrait honnêtement le reconnaître, il n'a pas les épaules suffisamment larges pour gérer une telle pandémie dans notre département ! C'est un préfet d'opérette, juste pour des commémorations....sans plus

23. père plexe le 20/03/2020 18:27

donnez l'exemple et prenez vos distances d'un mètre. il n'y a pas besoin autant de porte documents autour de la table pour cette conférence de presse

24. KUNTA KINTE le 20/03/2020 18:28

comme des sardines sur une table et la distance de sécurité qui n'est même pas respectée par nos dirigeants...

100 % des cas sont importés ; alors quand allez vous contrôler OBLIGATOIREMENT les arrivants dans NOTRE île ?

25. LAMPION le 20/03/2020 18:34

Faites ce que je dit, mais pas ce que je fait: RESPECTER LES DISTANCES.

26. Raskok le 20/03/2020 18:36

Merci les incompétent voilà le résultat ou mène des incompétent ARS ET MR LE PREFET MERCI

27. eve le 20/03/2020 18:41

On se dirige vers une catastrophe sanitaire à La Réunion !



Le Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de La Réunion interpelle les pouvoirs publics et réclame qu’ils prennent la mesure de la crise sanitaire majeure que nous traversons.



Les pouvoirs publics continuent à sous-estimer la crise et à prôner une politique de l’autruche en répétant que La Réunion est au stade 1 !



Pourtant les médecins constatent au quotidien que l’épidémie prend des proportions alarmantes, et l’accès aux tests de dépistage est limité par des critères qui ne reflètent plus la réalité du terrain. Nous devrions être en stade 3 !



Des milliers de vacanciers reviennent chaque jour à La Réunion, en provenance de zones où le virus circule. Or, ce n’est que mercredi que la quatorzaine a été mis en place pour les passagers.



Quoi qu’il en soit, les médecins n’ont pas le choix et doivent faire face. Ils sont en première ligne, avec des moyens quasi-inexistants en ville :



Alors que seuls les médecins généralistes ont reçu une boite de 50 masques chirurgicaux il y a 1 semaine, rien d’autre n’est annoncé en terme d’approvisionnement à La Réunion pour l’ensemble des soignants. Si les médecins ne peuvent pas exercer en toute sécurité, les cabinets médicaux devront fermer, ce qui est déjà le cas chez certains spécialistes.



Des réponses claires sont exigées par la profession ! Les médecins veulent pouvoir faire tester leurs patients sans être limités par les règles imposées au SAMU-Centre 15.



Pour cela, nous réclamons que l’accès aux tests de dépistages en laboratoire de ville soit élargi.



En attendant, les médecins s’organisent en aménageant leurs cabinets médicaux afin de limiter les risques de contagion au sein de leur patientèle et de leur personnel.



La téléconsultation a été mise en place afin de limiter l’exposition de nos patients fragiles. Votre médecin traitant, qui vous connaît le mieux, reste plus habilité à faire ces téléconsultations.



La population réunionnaise doit, comme nous médecins, se prendre en charge et se responsabiliser, mais c’est au bon sens des Réunionnais que nous en appelons : respectez les gestes barrières et les mesures de distanciation sociale ; confinez-vous réellement ; N’interagissez qu’avec un minimum de personnes chaque jour.



Si vous dérogez à ces mesures, vous ne faites que vous mettre en danger, vous et vos proches, et faites augmenter le niveau de risque pour l’ensemble de la population.



Nous sommes sur une île, loin de la métropole : quand nos moyens de prise en charge des cas sévères seront saturés, il n’y aura aucune possibilité de prise en charge alternative. Il faut ralentir la progression du virus avant d’arriver à une situation comparable à celle de l’Italie du Nord. Cela ne dépend que de notre sens du civisme et de la Solidarité !





28. Jean Rigole le 20/03/2020 18:41

Dormez tranquille brave gens... nous veillons ! et "l'autre" avec son portable qui a l'air MDR à droite de la photo... c'est sur que cela va rassurer les gens ! et quand au Dr Chieze en remplacement de la Doucette qui brille par son absence, il aurait fallu l'entendre sur Réunion 1er ! un beau discourt de vainqueur à défaut d'une tête.... décidément on est pas aidé ! Mais est ce qu'un journaliste pourrait insister pour ce que les pouvoirs publics mettent en place une cartographie des régions touchés ????????????????? comme en métropole.

29. Pascale le 20/03/2020 18:42

Je pense qu'il faut arrêter de mentir a la population, alors svp les vrais chiffres... il y au moins 1500 cas si ce n'est plus!

30. SITARANE le 20/03/2020 18:43

La photo illustre bien : "faites ce que nous vous imposons et non pas ce que nous faisons !!!!!! " L'exemple vient d'en haut quand il y en a un.....................................A 5 sur 2 mètres......................Allez, je vais courir...........

31. Le Bidan Michel le 20/03/2020 18:44

Tant qu'on se contentera de controler les voyageurs symptomatiques et les personnes sui ont été en contact avec les personne covid19 positif nous se saurons pas si le virus circule

Car les autres personnes ne sont pas testées meme si symptomatiques

32. Didier le 20/03/2020 18:50

Tout a été anticipé ! Ou presque , pas de masques , pour les médecins et infirmières libéraux, ni les gendarmes et les policiers, ni les aides à domicile ni ni, un gouvernement de branquignols . Des déclarations contradictoires toutes les 24 heures on est en guerre cette posture présidentielle ressemble à 1940 ! Faudra rendre des comptes .

33. Didier le 20/03/2020 18:53

tous les cas sont importés bravo au préfet et à l’ars doivoir laissé rentrer sans contrôle ni quarantaine ! Des bras cassés une honte absolue, un scandal d’état !

34. profdemaths le 20/03/2020 18:57

Petite règle de trois, la population de métropole étant environ 80 fois plus importante que la population réunionnaise : 38 cas à la Réunion = environ 3 000 cas en métropole. CQFD

35. FD le 20/03/2020 19:02

Au moins 1 metre de distance entre les personnes... Merci M. le prefet de respecter vous-meme les "gestes-barrieres" avant de denoncer les "irresponsables et dangereux".

36. Jean Louis sauveur le 20/03/2020 19:06

https://youtu.be/jh1T4c3wP8I



Et si zot t rend sa public??