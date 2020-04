Coronavirus : 1100 morts en 24h aux USA, le pire bilan quotidien dans un pays

Le 03/04/2020 | Par LG | Lu 836

Les Etats-Unis comptabilisent plus de 1100 morts supplémentaires liés au coronavirus entre mercredi et jeudi soir, selon le comptage établi par l'université Johns Hopkins. Il s'agit du pire bilan sur 24 heures jamais enregistré dans un pays touché par la pandémie.



Avec 1169 décès dénombrés entre 20h30 locales mercredi et la même heure jeudi,, le nombre total de personnes décédées depuis le début de l'épidémie aux Etats-Unis est désormais de 5926.