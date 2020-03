Coronavirus : 16 essais avant d'obtenir le SAMU !

Le 17/03/2020 | Par Pierrot Dupuy | Lu 816

Quand vous avez tous les symptômes du coronavirus, on vous conseille de ne pas encombrer la plateforme téléphonique du SAMU et de contacter votre médecin traitant.



C'est exactement ce qu'a fait Dominique*. Alors qu'il se trouvait hier sur son lieu de travail, dans une collectivité de l'ouest, il ressent tous les symptômes du coronavirus : toux, fièvre... Inquiet, il consulte son médecin traitant qui lui confirme qu'il est possible que ce soit le coronavirus et qui lui conseille d'appeler le SAMU au 15 pour se faire dépister.



Premier essai à 10h. Ça sonne, ça sonne, sans que personne ne décroche.



Il réessaiera au total 16 fois tout au long de la journée pour finalement réussir à entrer en contact avec un médecin régulateur à 19h.



Pour s'entendre dire finalement que ce n'est probablement pas le COVID-19, qu'il n'y a pas besoin de faire de test et et qu'il convient d'attendre le lendemain pour voir comment évolue la situation.



Ce matin, le SAMU rappelle effectivement en fin de matinée. Comme entretemps l'état général de Dominique s'est amélioré, que la fièvre et la toux ont presque disparu, on lui a conseille juste de rester confiné. Pour le cas où...



Une histoire qui finit bien. Mais que se serait-il passé s'il en avait été autrement? Si Dominique avait effectivement été porteur du coronavirus? Neuf heures auraient été perdues entre le premier appel, à 10 heures, et le moment où Dominique a enfin pu parler à un médecin régulateur. Sans parler du délai jusqu'au deuxième appel, ce midi...



Et comment interpréter cette différence de diagnostic entre deux médecins? A fortiori entre un qui connaît son patient, et l'autre qui s'est contenté d'un questionnaire par téléphone? Lequel est le plus probant?



Et qui a raison entre celui qui dit qu'il vaut mieux faire un test de dépistage au coronavirus et celui qui dit que ça n'en vaut pas la peine?



Enfin, dernière question : Dans le doute, ne vaut-il pas mieux lever les incertitudes et faire malgré tout un test plutôt que de laisser un malade potentiel dans la nature? On lui a certes conseillé de rester confiné chez lui, mais il y était en compagnie de sa femme et de ses enfants... Imaginez les conséquences en cas de positivité...



* Prénom d'emprunt