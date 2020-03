Coronavirus: 20 nouveaux cas confirmés, 135 au total

Commentaires (19)

1. Réveillez vous le 26/03/2020 19:33

La France n’a que trois lits en soins intensifs pour 1 000 habitants pour mener la guerre contre le covid-19



Selon l’OCDE, la France ne disposait en 2018 que de 3,1 lits d’hôpitaux en soins intensifs pour 1 000 habitants. Elle se classe seulement au 19e rang, loin, très loin des trois premiers pays ayant le plus de lits en soins intensifs à offrir à leurs habitants : Japon (7,8 lits pour 1 000 habitants), Corée du Sud (7,1) et Allemagne (6).



Source : la Tribune (18 mars)



Pénurie de masques : le docteur Jean-Paul Hamon dénonce « l’imprévision et la nullité » de l’administration



Il fustige la pénurie de masques de protection face à l’épidémie de coronavirus. Selon lui, pour équiper tous les soignants, il faudrait que la France produise un million de masques FFP2 par jour. « L’administration devra rendre des comptes ! Je veux une commission d’enquête pour savoir comment on a pu laisser la France sans protection », a-t-il annoncé.



Source : France info (20 mars)



Le Journal Officiel de ce 26 mars 2020 acte un virage à 180° sur l’hydoxychloroquine

Le Journal Officiel de la République française (JORF n°0074) de ce jeudi 26 mars 2020 vient de publier, en fin de matinée, un “décret n° 2020-314 du 25 mars 2020” présenté comme “complétant le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire”.



1) – la vente et la prescription d’hydroxychloroquine est désormais possible partout, y compris la vente au public sur prescription médiale ;



2)- pour tenter de “sauver la face” et pour satisfaire les lobbyistes cupides de “Big Pharma”, le même décret parle des antirétroviraux lopinavir/ritonavir qui rapportent, eux, beaucoup d’argent aux grands laboratoires pharmaceutiques.

Mais une étude venue de Chine et rendue publique le 24 mars vient de montrer que ces médicaments destinés à lutter contre le VIH (SIDA) ne donnent aucun résultat et, pire, produisent même des “événements indésirables digestifs plus fréquents” que dans le groupe avec placebo.

Source : https://www.lequotidiendumedecin.fr/specialites/infectiologie/un-premier-essai-decevant-pour-le-lopinavir-ritonavir





3)- la France interdit discrètement “l’exportation des spécialités contenant l’association de l’hydroxychloroquine”.









2. ali le kafhir le 26/03/2020 19:40

87% de cas importé qi aurait pu être détecté à l'aéroport

seulement voila le contenu de nos bagages était plus important que le contenu de nos poumons

3. L''''INSOUMIS le 26/03/2020 19:49



Nous sommes tellement abonnés au 20 par jour que ca en devient suspect ???



Par ailleurs qui est ce type atteint d'une forme de forte charge virale du Covid et que l'on fait venir à la Réunion plutôt qu'en métropole… Merci a l ARS de nous expliquer...



Un ponte, un FM, un haut fonx, ….?

4. PSH Lepret le 26/03/2020 20:18

A l'image du reste de la gestion de cette affaire : derniére ligne, PLUS de 65 ans, non?



5. desire le 26/03/2020 21:02

Le problème l'hydroxychoroquine c'est qu'il est pas cher et facile à fabriquer donc pas assez rentable.Sans ètre médecin je pense qu'i devient urgent de le prescrire en ville car avec déjà plus de 1100 morts en France la balance bénéfice risque pour reprendre l'expression du corps médical penche largement du coté bénéfice et les malades n'ont rien à perdre et tout à gagner.

6. Réunion racle fon le 26/03/2020 21:05

Pourquoi tu pleures post 1,tu fais quoi pour la France ? La Réunion ? Pour les soignants qui te disent depuis des années "c''est de plus en plus la merde pour les patients par manque de moyens.."

8. Fidol Castre le 26/03/2020 21:21

@1



0.09 lits pour 1000 à la Réunion.

0.04 lits pour 1000 à Mayotte.

9. Cassepapaye le 26/03/2020 22:07

Je lis beaucoup de commentaires dénonçant la calamiteuse gestion de cette épidémie par ce gouvernement sans parler de la gestion de nos service de santé, de l'éducation, de la retraite, des inégalités... D'après vous combien vont revoter pour cette équipe de crétins lors des prochaines élections ?

D'après moi, beaucoup trop !

10. Kiki le 26/03/2020 22:21

Surtout là, prends toujours pas conscience hein ; laisse arrive comme l''Italie ou l''Espagne. Quand zot va war zot bane moune tombe aine après l''autre, c''est là réveil à zot...

11. Michel BARET le 26/03/2020 22:23

94 cas importés, de Métropole bien sûr..

14 cas de transmission par les importés bien sur

Toutes ces personnes « contact » sont appelées individuellement par la cellule de suivi de l’ARS locale. Bien sûr..

Recommandations à suivre

Respecter les consignes de confinement...Bien sûr...Ils sont à Carrefour ou a Jumbo..Welcome dans les colonies les gars!!!!!

12. Fidol Castre le 26/03/2020 22:33

Décret qui autorise l'hydroxychloroquine en traitement du Covid-19



Que les Jori, Massicot et autres macronistes intégristes n'oublient pas de refuser le traitement s'ils sont infectés au Covid-19.

13. Minjoz le 26/03/2020 23:22

Le tableau "bilan des cas investigués" est incompréhensible. À rectifier.

14. Thierrymassicot le 26/03/2020 23:54

8.Posté par Fidel Castro



Ca va Tonton Fidel? T'es plus en mode Chloroquine??? T'as trouvé un nouveau combat : Les pieux dispo en statistique......



Si la situation n'était pas aussi grave, tu me ferais mourir de rire ek tes agitations, tes brassages d'air..Un vrai ventilateur notre "Lider Maximo" certifié Zinfo974!!! Demain ce sera un nouveau combat, peut-être carambar et coupe-ongles dans la société confinée...

15. Pascale le 27/03/2020 01:36

@Thierrymassicot: la lumière chasse les vampires!! C'est dommage qu'il n'y ait pas possible de soigner les gens malades comme vous.

16. Enirsem le 27/03/2020 08:38

Thierrymassicot Les brassages d'air viennent plutôt du macron et de ses partisans et ce depuis le début, ce qui est réjouissant c'est qu'ils ne sont plus qu'une misérable poignée à s'appliquer la vaseline.....

17. HUG le 27/03/2020 08:42

il est tres facile de critiquer en ayant un meconnaissance de leconomie et des differents rouages ...



S'il y a eu des erreurs, elles seront mises a jour apres cette epidemie n'en doutons pas....



Personne ne dit rien pour les differentes magouilles que nous voyons ici chez nous ..



Des colis alimentaires donnés aux familles des gens de la mairie du MOUFIA



Denonce hier a la radio





18. Domi le 27/03/2020 11:33

Post 15 Pascale.

Après votre commentaire d’hier à propos de la mort du gendarme je me demande si on peut encore vous soigner !!!