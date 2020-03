Coronavirus : 21 000 personnes hospitalisées et 3024 décès en France depuis le début de l’épidémie

Le 30/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 1284

Le Pr Jérôme Salomon, Directeur général de la Santé, a fait le point de la situation en France. Le pays compte environ 21 000 personnes hospitalisées ce lundi, 3024 morts sont à déplorer. Le pays a connu sa journée la plus funeste depuis le début de l’épidémie.







La France a franchi la barre des 3000 décès (3024). 418 personnes sont mortes du COVID-19 ces dernières 24h, soit la plus grande augmentation en une seule journée. Selon le Pr Jérôme, Salomon un excès de mortalité de 9% a été enregistré sur la semaine 12.



Le nombre de personnes hospitalisées est proche de 21 000 selon les données récoltées auprès des 717 établissements hospitaliers impliquées dans la lutte contre l’épidémie. La saturation des hôpitaux s’étend sur le territoire tandis que 5 107 cas graves sont actuellement en réanimation. Soit un nouvel afflux de 424 personnes en une seule journée.



Sur la composition des malades, 34 % des patients hospitalisés en réanimation ont moins de 60 ans. 59% ont entre 60 et 80 ans et 64 personnes sont âgées de moins de 30 ans. 7924 personnes sont sorties guéries de l’hôpital.



Le Pr Salomon a indiqué qu’il sera désormais possible « de faire plus de 20 000 tests par jour. Bientôt, des tests sérologiques seront disponibles. Ils nous permettront d’identifier des personnes ayant déjà rencontré le virus et disposant donc d’une immunité ».