Coronavirus: 365 nouveaux décès en France dont une adolescente de 16 ans

Le 26/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 8973

Ce sont 365 personnes qui sont décédées du coronavirus en milieu hospitalier en France durant ces dernières 24 heures, dont une adolescente de 16 ans en Ile-de-France. C'est ce qu'a annoncé Jérôme Salomon ce jeudi soir. Un bilan qui porte à 1696 le nombre de décès depuis le début de cette surveillance hospitalière. La veille, 231 décès avaient été enregistrés en 24 heures.



Alors que près de 500.000 cas sont recensés dans 175 pays du monde, "l'Europe est l'épicentre de la pandémie avec plus de 265.000 cas et plus de 14.500 morts", a précisé le directeur général de la santé. En France, "nous estimons qu'il y a 29.155 cas confirmés par test PCR", ajoute-il, annonçant le basculement "vers une surveillance adaptée à l'épidémie" et donc "une évaluation réelle du nombre de cas" basée sur un échantillon de médecins sur l'ensemble du territoire national.



"Au total, 3.375 cas graves sont hospitalisés en réanimation, dont 34% ont moins de 60 ans et 58% entre 60 et 80 ans", précise Jérôme Salomon. En outre-mer, le bilan fait état de 53 personnes hospitalisées dont 21 en réanimation et deux décès (en Martinique et en Guadeloupe). ​Dans cinq régions, la mortalité (toutes causes confondues) est plus forte qu'attendue (Grand Est, Hauts-de-France, Bourgogne-Franche-Comté, Ile-de-France, Corse).



Concernant l'adolescente de 16 ans décédée, le ministre ne livre pas de détails, "pour des raisons d'anonymat". "Les formes sévères chez les sujets jeunes sont extrêmement rares, elles surviennent de temps en temps pour des raisons multiples", réagit-il.



C'est aussi une "bonne nouvelle" que le directeur général de la Santé a voulu annoncer : 4.948 personnes sont sorties guéries de l'hôpital. "Ce chiffre progresse très vite et donc on rappelle que même s'il y a des formes graves, même s'il y a des décès, il y a une immense majorité de personnes qui guérissent".