1. Pascale le 08/04/2020 16:56

Les vrais chiffres sont pour quand? Plus ils mentent à la population plus ils touchent des primes ??

2. lamis rivieroisrivierois le 08/04/2020 16:58

Comme les tests ne sont pas fiables, à qui se fier?

3. Anne Mangue le 08/04/2020 17:14

Inquiétant ! De plus, dans les pharmacies on manque cruellement de flacons de gels désinfectant pour les mains et les masques de protection sont toujours actuellement INTROUVABLES dans les pharmacies pour le grand public alors que l ’Académie nationale de Médecine recommande que le port d’un masque " grand public" soit rendu OBLIGATOIRE pour les sorties nécessaires en période de confinement (et également après la levée du confinement). Le gros problème c'est qu'il n'y en a pas !

Si les pouvoirs publiques voulaient vraiment ENDIGUER ce virus, c'est TOUTE la population qui devrait porter des masques chirurgicaux. Ce serait le seul moyen de ne pas contaminer les autres...!! On est trop dépendants de la Chine. Faudrait fabriquer à grande échelle des masques chirurgicaux en France et réquisitionner dès maintenant des usines de textile en France et pourquoi pas former des majeurs bénéficiaires du RSA, en bonne santé, pour confectionner des masques chirurgicaux. Un bon nombre de personnes ne portent pas de masques de protection chirurgicaux pour sortir car impossible d'en trouver en pharmacie, c'est là un gros problème et on est pas sortis d'affaire face à l'épidémie du Covid-19 très contagieux et dangereux.

4. Bleu outre mer le 08/04/2020 17:27

Mr Dupuy il y a de l'espoir



Le directeur de l'agence régionale de santé du Grand Est limogé

Le directeur de l’ARS Grand Est, Christophe Lannelongue, a été limogé, selon nos informations, confirmant les révélations de l’Obs. M. Lannelongue était au coeur d’une polémique depuis qu’il a confirmé, samedi 4 avril, dans un entretien à L’Est Républicain, la poursuite d’un plan de réduction de lits engagé au sein des hôpitaux de Nancy. « Il n’y a pas de raison de remettre en cause le Copermo (comité interministériel de performance et de modernisation de l’offre de soins) pour le CHRU de Nancy, avait-il affirmé. Le dossier devrait être examiné début juin. […] La trajectoire reste la même. »

Le plan prévoyait la suppression de 174 lits et 598 emplois dans les hôpitaux de la ville en plusieurs années. La nouvelle a suscité de vives réactions, en pleine crise épidémique et alors que la région Grand Est fait partie des plus touchées du pays. Plusieurs élus locaux, dont le maire de Nancy, Laurent Hénart, ou le président du département de Meurthe-et-Moselle, Mathieu Klein, se sont émus de cette annonce.

Olivier Véran, le ministre de la santé, avait démenti à demi-mots le projet dans un tweet en réponse à un communiqué du CHRU de Nancy, expliquant : « Tous les plans de réorganisation sont évidemment suspendus à la grande consultation qui suivra » la fin de la crise.



Source le monde





5. louis le 08/04/2020 17:27

heureusement 4 cas seulement si on peut oser dire contrairement aux autres jours



on voit que le confinement et la quarantaine ont leurs raisons d'etre et certains quittent leur lieu de quarantaine pour rentrer chez eux avec le risque que cela comporte

ils auraient dans un hotel avec de meilleurs conditions ils serait partis quand meme

la famille copains copines y manquent a zot

6. simonzef le 08/04/2020 17:30

voila un excellent moyen de confinement pour les débarqués a gillot le contact tracing ! et non pas enfermer les gens dans des hôtels . ça éviterai tout ces commentaires de collabo sur ces personnes qui ne font que rentrer chez eux .

7. La reunion le 08/04/2020 17:36

362.😤362😤362.😤 Po MARTINE!!

8. Oups le 08/04/2020 17:42

Lundi +5cas, aux actus on disait "nombre en recul"

Mardi +9cas, et aujourd''hui +4cas "nombre en recul"... on sait tres bien que ce sont des mensonges pr calmer les creoles,et ns creoles on fais comme si on croyais... dites nous la verité, c mieux...

9. Jean Rigole le 08/04/2020 17:44

Moi ce que me laisse septique...telle la fosse...

Cas : 362 Décès : 0

Alors, donc soit :

1- Nous sommes protégés par le tout puissant ?

2- Nous sommes des extraterrestres ?

3- Tellement gavé de médicaments par toutes ces maladies qui traînent que nous sommes plus résistants ?

4- Il y a une part cachée dans les chiffres, mais pourquoi ?

ps...ne pas répondre au 1 et 2 !

10. Pour 1 et 2 le 08/04/2020 17:46

Ca vous dérange tant que ça un peu d optimisme

Cessez de douter de tout et de voir des complots partout c est fatigants

Il est temps de grandir et d avancer...

11. Mwin la pa di le 08/04/2020 17:49

"Ce document n'avait pas vocation à être diffusé au public." C'est complètement absurde et irresponsable que de cacher la répartition par communs. Bien au contraire cela doit faciliter la responsabilité des concitoyens en se battant encore plus. En effet, ne pas savoir où sont les cas permet de croire que c'est pas ici mais ailleurs du coups : relâchement assuré.

SVP continuer à indiquer par commune !!! soyez intelligent et respectueux à notre égard.

12. Thierrymassicot le 08/04/2020 17:53

Pascale: voici les vrais chiffres pour la Réunion arrêtés à la date du 7 avril 2020



1044 cas nouveaux ,786 953 au total

283 000 patients admis en réanimation

La Réunion paie le plus lourd tribu dans le monde à cette épidémie ayant eu 278 mille 963 morts.



Voila Pascale, maintenant j'espère que tu es satisfaite et ne vas venir tous les jours pleurer qu'on te ment...Maintenant, tu es dans la confidence...Tu rajoutes 756 cas tous les jours+789 décès et ton compte sera exact et confirmé.Ouf!!!





13. X le 08/04/2020 17:53

CARLOS MORENO , professeur à la SORBONNE et chercheur ( ce n'est quand même pas n'importe qui ) annonçait la catastrophe à venir , il a tenté par tous les moyens d'ALERTER L’ÉLYSÉE . EN VAIN ...

EXPLOSIF , lire le lien ci-dessous :

https://www.msn.com/fr-fr/actualite/coronavirus/coronavirus-ce-professeur-à-la-sorbonne-annonçait-la-catastrophe/ar-BB12cB1r?ocid=spartandhp

La cerise sur le gâteau , les masques commandés à la Chine devrait arriver fin juin !!! Merci qui ???