1. Pascale le 01/04/2020 20:55



Ils attendaient quoi au juste que ces gens la allaient rester tranquillement chez eux ou à l’hôtel (pour les très très très nombreux touristes qui ont débarqué) sans propager leur virus???

La première chose qu'ils ont fait c'est d'aller faire leurs courses, rencontrer des gens se balader, aller en forêt.... cela s’appelle "je m'en foutisme et je te contamine"!

Purée je me demande sur quelle planète vivent Mme Ladoucette et M. le Prefet? la planète des bisounours? :)