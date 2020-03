Coronavirus : 5 médecins décédés en France, dont 1 Malgache et 1 Mauricien

Le 23/03/2020 | Par Amandine Dolphin | Lu 1145

Avec le décès du généraliste mauricien de 70 ans, Mahen Ramloll , mort dimanche à l'hôpital de Colmar, ce sont au total cinq médecins qui sont décédés du coronavirus en France depuis le 22 mars : Trois généralistes, un gynécologue et un médecin urgentiste.Deux médecins du Haut-Rhin et de Haute-Saône sont décédés des suites du coronavirus dans la région Grand Est lundi. "Un médecin généraliste et un médecin gynécologue ont trouvé la mort en faisant leur métier. Ils ont trouvé la mort parce qu'ils étaient médecin", a commenté ce lundi soir Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé Dans la nuit du 22 au 23 mars le Dr Olivier-Jacques Schneller, 68 ans, est quant lui décédé à l'hôpital de Trévenans. Le premier médecin à avoir succombé à la maladie est décédé ce dimanche, il s'agit du Dr Jean-Jacques Razafindranazy, médecin urgentiste d'origine malgache à Compiègne , dans l’Oise.Parmi les derniers décès annoncés figure celui du Dr Mahen Ramlool, un médecin mauricien âgé de 69 ans qui était installé à Colmar. Son frère Ramdhir est connu et apprécié à La Réunion. C'est le past-gouverneur du district 9220 du Rotary.