Coronavirus: 7 nouveaux cas confirmés à Mayotte ce mercredi

Le 01/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 644

7 nouveaux cas de coronavirus COVID-19 ont été identifiés ce mercredi à Mayotte. Le nombre total de cas s’élève désormais à 101 dans l’Ile aux Parfums.



11 patients sont hospitalisés au CHM dont 9 dans le service de médecine et 2 dans le service de réanimation. 10 personnes sont officiellement guéries.



Hier, une personne dans un état de santé extrêmement fragile est décédée.



"Adoptons les gestes barrières et respectons les consignes de confinement pour éviter la dissémination du virus et protéger les plus fragiles", rappelle inlassablement le préfet de Mayotte.