Coronavirus : 908 morts en Chine depuis le début de l'épidémie

Le 10/02/2020 | Par Gaëtan Dumuids | Lu 901

Le bilan de l'épidémie s'alourdit, même si l'OMS espère une amélioration.

Avec 3000 nouveaux cas annoncés ce lundi en Chine, c'est aujourd'hui 40 171 personnes qui sont infectées. 908 malades ont déjà succombé dans le pays. Le coronavirus a déjà fait plus de victimes que le Syndrome respiratoire aigu sévère (Sras) qui avait fait 774 morts entre 2002 et 2003. 97 nouveaux décès ont été répertoriés en Chine continentale ces dernières 24 heures.



Malgré ces chiffres inquiétants, l'Organisation Mondiale de la Santé estime que l'épidémie connaît une période de stabilité. Selon Mickael Ryan, responsable des programmes sanitaires d'urgence de l'OMS, "C'est une bonne nouvelle et cela pourrait refléter l'impact des mesures de contrôle". Aujourd'hui, une mission internationale d'experts de l'OMS doit arriver dans le pays.



Plusieurs régions sont toujours soumises à restrictions. La province du Hubei, épicentre du virus, est toujours en quarantaine depuis le 23 janvier. La plupart des grandes métropoles du pays tournent au ralenti, les entreprises incitant les employés qui le peuvent à travailler de chez eux. À Pékin, le métro enregistrait 50% de son activité normale en semaine.



Hors de Chine, 320 personnes sont contaminées par le virus, dont 2 en sont mortes (l'une aux Philippines, l'autre à Hong Kong). En France, 11 personnes sont infectées, dont 5 britanniques déclarés samedi dernier.