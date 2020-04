Coronavirus: 95.403 cas confirmés en France depuis le début de l’épidémie et 14 393 décès

Le 12/04/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 882

En France, depuis le début de l’épidémie, 95 403 cas de COVID-19 ont été confirmés selon Santé publique France.



La surveillance hospitalière issue de 1 191 établissements, privés et publics, permet de recenser 31 826 personnes hospitalisées pour infection à COVID-19, soit 1 688 personnes de plus qu’hier en tenant compte des sorties qui sont de plus en plus nombreuses, l’impact de la maladie est donc toujours majeur pour les établissements de santé. Dans un communiqué de presse, le ministère des solidarités et de la santé fait le point: