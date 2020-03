Coronavirus: Air Austral prête et en "mode veille" depuis février

Le 12/03/2020 | Par Regis Labrousse | Lu 473

Alors que trois cas de coronavirus ont été confirmés à La Réunion, de nombreuses questions se posent quant à la mise en place des mesures de préventions par les compagnies aériennes. Air Austral nous a indiqué comment les personnels ont été préparés afin de gérer au mieux cette crise sanitaire.

Depuis l'annonce par les autorités de découverte de l'épidémie de coronavirus en chine en février dernier, la compagnie Air Austral a rapidement réagi avec la mise en place du "mode veille". Il s'agit d'un suivi permanent de l'évolution de la situation de l'épidémie à l'échelle mondiale. Cette cellule de veille, activée en cas de crise, est en lien permanent avec l'ARS. Cela permet de prendre et d'ajuster les décisions qui sont nécessaires. Toutes les directives émanant de l'ARS sont appliquées par Air Austral.



"La première mesure que nous avons prise, dès le mois de février sans aucune obligation, a été de suspendre à titre préventif, tous les vols à destination de la Chine. Le personnel au sol a été en charge, dès l'enregistrement, de sensibiliser les passagers. Les Personnels Navigants Commerciaux (PNC), ont été formés à la détection de cas particuliers à bord. En cas d'identification d'un tel cas, une procédure d'isolement est alors immédiatement mise en place pendant le vol. Nous prenons immédiatement contact avec le SAMU et restons en lien avec eux afin de procéder à l'évacuation du passager au posé de l'appareil", explique la compagnie.



Depuis le début de cette crise sanitaire, Air Austral nous confirme qu'aucun cas particulier en lien avec le coronavirus n'a encore été détecté en vol. L'apparition des premiers cas à La Réunion implique l'application scrupuleuse des directives de l'ARS. Pour autant, la compagnie avait anticipé et déjà procédé à la mise en place des précautions supplémentaires. Les personnels de bord disposent déjà de stocks conséquents de gel hydroalcooliques pour une application très régulière.



La compagnie effectue un suivi en temps réel de l'évolution du coronavirus. Afin que les détenteurs de billets déjà achetés ne soient pas lésés, Air Austral a décidé de permettre la modification gratuite jusqu'au 31 mai, de tous les billets pris jusqu'au 31 mars 2020.