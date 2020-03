Coronavirus : Appel à la solidarité numérique dans l'île

Le 15/03/2020 | Par Gaëtan Dumuids | Lu 778

La MedNum se mobilise contre la précarité numérique. À l’heure où les élèves et séniors sont confinés, à la maison ou dans les EHPAD, l’antenne locale lance un appel de solidarité à ses sociétaires pour les Réunionnais sans ressources numériques.







Si vous lisez ces lignes, c’est que vous n’êtes pas concernés par le manque d'internet ou l’illectronisme, l’inhabilité numérique. Cependant, de nombreuses personnes dans l’île, très souvent les plus âgés, n’ont pas accès à internet tous les jours. Selon une étude de l’INSEE publiée l’année dernière, en 2017, 1/4 des réunionnais ne s’étaient jamais connecté sur la toile. 78% de la population avait une connexion à domicile.



Si les chiffres ont forcément évolué en 3 ans, il reste évident que de nombreux habitants du département sont toujours dans cette situation. La sensation de précarité numérique va réellement se faire sentir en cette période de confinement.



Les élèves sans accès internet seront pénalisés par la fermeture des établissements scolaires, remplacés par des cours sur le web. Les gramounes des EHPAD, souvent en difficultés avec les nouvelles technologies, se voient ainsi privés de visites, leurs derniers liens avec la famille. Enfin, les chefs d’entreprises, devant mettre en place une organisation de télétravail, doivent sûrement passer plus de temps à cette tâche qu’à leur activité principale.



Pour cette raison, la MedNum et son antenne locale, le Club MedNum 974, appellent tous leurs sociétaires à un élan de solidarité. La coopérative souhaiterait connaître les besoins territoires par territoire afin de mieux répondre aux besoins. Toute initiative est la bienvenue.



La MedNum est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) né de la volonté des professionnels de la médiation numérique et de l’innovation sociale de mutualiser leurs efforts pour faire des technologies numériques un facteur de progrès, d’inclusion et de capacitation pour tous.



La bataille contre le coronavirus passe donc également par le web.