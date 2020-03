Coronavirus : Corsair étend la période de modification ou de report sans frais à 12 mois

Le 11/03/2020 | Par Regis Labrousse | Lu 428

Les compagnies aérienne étant directement impactées par la crise mondiale du Covid-19, les compagnies assouplissent leurs conditions commerciales afin de ne pas pénaliser les clients. La compagnie Corsair informe ses clients de la possibilité de reporter les billets jusqu'à 12 mois :