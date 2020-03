Coronavirus: Demi-tour sans avoir vu l'Allemagne pour les lycéens d'Evariste de Parny

On imagine la déception. Partis dimanche soir de La Réunion pour aller découvrir l'Allemagne, les élèves du lycée Evariste de Parny (Plateau-Caillou) n'auront finalement pu visiter que l'aéroport.Face à l'épidémie de Coronavirus, le ministère de l'Education nationale (et donc le rectorat) ont en effet décidé de suspendre les voyages scolaires vers l'étranger . De quoi prendre de court les lycéens et leurs accompagnateurs, qui se sont retrouvés bloqués à Orly ce lundi au moment de prendre leur correspondance vers l'Allemagne. Le groupe a finalement dû se résoudre à prendre un vol retour le soir même.Alors que les familles ont dû mettre la main au porte-monnaie pour ce voyage, l'établissement attend désormais les directives du rectorat concernant les possibilités d'indemnités.