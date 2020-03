Coronavirus: Des étudiants infirmiers envoyés en stage en pleine épidémie

Commentaires (30)

1. Toto le 28/03/2020 21:53

Ce sont des adultes pas des ados. Ils sont aides soignants quand il faut aider il faut aider. Le role popre de l''infirmiere c bien les accompagnements dans les actes de la vie quotidienne.

2. Warren le 28/03/2020 22:15

Post 1: no coment, relisez la lettre de la FAFPHR

3. ESTER le 28/03/2020 22:30

Doit on tenir les étudiants infirmiers loin des terrains de stage pendant la période que nous traversons? Oui si les conditions de sécurité ne sont pas réunies. Surblouse, cagoule, gants et masques. Si ces conditions sont réunies faut bien apprendre

4. ESTER le 28/03/2020 22:35

C’est pas dans la littérature qu’ils apprendront. C’est au pied du mur. Il faut voir comme une chance professionnelle de vivre cette période. Qui nous dit qu’on ne vivra pas un autre épisode l’an prochain avec un nouveau virus ? Une compétence à acqu

5. Raphh le 28/03/2020 22:39

Les hôpitaux ont besoin de personnels, si on n'envoie pas les étudiants infirmiers on va envoyé qui ? Les plombiers ?

6. Amour le 28/03/2020 22:41

Dans ce cas, si ils sont aide soignants, payez les à leur justes valeurs! Et lisez l'article avant de faire des commentaires haineux ou inappropriés... Ils demandent des conditions et non une rétractation! Solidarité avec tous ces soignants (professionnels ou étudiants) qui demandes des protections pour vous soigner... lorsqu'ils seront tous contaminés, c'est vous Mr TOTO qui viendrai gérer des patients COVID sans protection adéquate! NON, cela m'étonnerait bien fort. Et quand bien même que vous le faites, vous demanderez à être payer comme un professionnel et non exploité et considéré comme de la main d'oeuvre gratuite ( ce qu'ils ne sont pas!!!) Ah, j'oubliais, lorsqu'un étudiant infirmier viendra faire la main sur vous sans accompagnement, on verra si le discours sera le même!

7. Dojo le 28/03/2020 22:59

Parce que c'est pas out z'enfant ou cose com sa.

8. PATRICK CEVENNES le 28/03/2020 23:04

Ô La FAFPHR Isaline TRONC, dis-toi simplement que les meilleurs survivront.



Écrire que "nous ne sommes pas en guerre" brouille le message de l'idiot fini le susnommé Macron !

Et attention, il ne faut pas remettre en question la gestion de la crise dixit le grand mou d'Édouard.

9. oté la Réunion le 28/03/2020 23:08

Tous les étudiants médecins, travailleurs sociaux et infirmiers apprennent un métier! Vous voudriez les mettre sous cloche pour les protéger de la vraie vie?

Pour les militaires, c'est pareil! C'est en forgeant que l'on devient forgeron!



10. Popaul54 le 28/03/2020 23:14

Il est sans doute préférable, pour l''heure, de les envoyer en Ephad, où la situation est sans doute moins craignos que celle qui va malheureusement grandir en chu.

11. Plague le 28/03/2020 23:45

Si ils sont en deuxième ou troisième année, ils sont des aides soignants et possèdent donc les compétences pour agir en tant que tels. Si c''est pour se cacher derrière le statut d étudiant alors arrêtez maintenant votre vocation.

12. Kiki le 28/03/2020 23:52

A la guerre comme à la guerre ! La besoin main d''oeuvre. Et encore, zot y coné le fonctionnement. Mazine y prend "pierrejacquephilipe" lé habitué batte béton ! Déjà na bcp y aime pas l''odère l''hôpital. A chacaine son métier !

13. Rugby le 29/03/2020 03:43

Comme en métropole, mais la run n est pas d accord ...?



14. La reunion le 29/03/2020 07:04

Et laroudette ,?elle fait quoi? Toujours derrière son bureau. Faut lui donner du boulot genre nettoye le couloir sans masque naturellement rend l'argent

15. Médecin974 le 29/03/2020 07:38

Pour répondre à toux ceux qui écrivent une fois de plus sans rien comprendre :

- les étudiants des différentes IFSI de l'île sont extrêmement motivés pour soutenir les différents services et la population réunionnaise mais leurs directions leur interdisent de travailler dans les hôpitaux ou cliniques en manque de personnel (comme cela est pratiqué en métropole)

- certains étudiant sont envoyés à l'autre bout de l'île bafouant toutes les règles hygiéniques et de logique de déplacement (IFSI st-Pierre)

- le choix des étudiants est fait sans aucune logique ou questionnement sur leurs situations familiales (personnes malades à domicile, personnes âgées, enfants en bas âge...) iFSI st-pierre

- ils doivent se débrouiller pour trouver un moyen de locomotion et ne sont pas indemnisés (logement à leurs frais) Pour rappel ce sont des étudiants pour certains en situation de précarité.

- Cela montre une fois de plus le manque de soutien de leurs administrations et équipes dirigeantes qui les menaces de manière officieuse sur la validation de leurs diplômes (IFSI St-pierre) en cas de refus.

Les équipes dirigeantes de l'IFSI st-pierre pratiquent une politique de maltraitante envers leurs étudiants tout au long de l'année qui est exacerbée par cette crise.

16. bobsparow le 29/03/2020 07:54

... et dans 2 ans plutard il n''auront pas leur diplôme a cause d''une virgule ou une citation incomplète dans leur mémoire final...

17. Enirsem le 29/03/2020 08:31

Pensez-vous que ces étudiants se verront tester avant ? NON

Pensez-vous que des hébergements leur sont proposés ? NON !

A eux de trouver où se loger et ils auront une indemnité après…

Hallucinant,j'appelle çà se foutre de la gueule des gens à plein nez.......

18. eric le 29/03/2020 08:37

IL est evident qu'il y a eu des loupe comme les commandes de masques



mais la situation nous impose d'oublier pour le moment

les comptes se regleront ensuite



Concernant votre message, nous sommes dans une situation qui va se compliquer de plus en plus et chaque bras sera le bienvenu en particulier de futurs infirmiers

il faut qu'il soient protes de masques gants ect ect



restons confines

19. Docteur réunionnais le 29/03/2020 08:48

Certains commentaires montrent la méconnaissance et la stupidité de certaines personnes sur le sujet...

Je suis moi-même médecin généraliste et suis régulièrement plusieurs étudiants de l'IFSI de St-Pierre depuis qq années.

Je souhaite juste préciser que les étudiants de cette école subissent un harcèlement psychologique permanent qui les mènent, pour certains, à l'anxio-dépression et au bourn-out. Les étudiants ce cette école sont des personnes motivées et bienveillantes qui ne demandent qu'à aider les malades.

Néanmoins l'attitude et le comportement de l'encadrement de cette école qui devrait normalement leur apprendre l'empathie et la bienveillance leurs font apprendre ce métier dans un climat malsain voir malveillant.

A quand une enquête poussée journalistique voir des institutions sur la pratique de l'IFSI de St-Pierre ? Cela permettrait peut-être un grand nettoyage de la direction et de l'encadrement et permettrait à ces futures professionnels de la santé réunionnais d'apprendre leur métier dans des conditions respectables dans un climat "humain". N'est ce pas là le coeur de ce métier ? A bon entendeur....

20. Mae le 29/03/2020 08:49

Les stages infirmiers sont d’une violence inouïe. Ils ne sont d’aucun intérêt pour les étudiants s’ils se font maltraiter, insulter,humilier par le personnel soignant en place.Et ceux(celles)qui choisissent selon la tête du stagiaire sont à vomir

21. Warren le 29/03/2020 08:49

Post 6: parfaitement d accord avec vous. Je precise je ne suis pas parent d un de ces étudiants. A la guerre comme à la guerre? Oui pour une experience inedite, oui pour un stage, mais non à de l abus et pression sur ces jeunes

22. docteur doolitle le 29/03/2020 08:55

A quand une vraie enquête sur les pratiques de l'IFSI de St-pierre ?

23. dada974 le 29/03/2020 06:25

si té zot sœur té stagiaire..ou té content envoyé à li travail dans des conditions pareil ?alors ferme zot bouche..zot va aide l'humanité..!

24. spartacus974 le 29/03/2020 09:38

En EHPAD,la situation la moins craignos......J'espère que c'est de l'humour noir car selon le docteur Délépine,célébre oncologue pédiatrique,une note envoyée aux directeurs d'EHPAD interdit toute évacuation de résidents vers les urgences.Les pensionnaires sont donc condamnés à mourir seuls et sans soins de réanimation.Ces établissements vont se transformer en mouroirs à grande vitesse.

25. Momo le 29/03/2020 10:10

Nous sommes en “guerre” ! Les soldats , ça sert à combattre les ennemis de la République pour protéger la Nation et ils sont payés pour cela … les soldats sont des héros et ils auront des médailles s’ils se font buttés et une prime ! C'est ce qu'on appelle "La main à la pâte" !

26. JF le 29/03/2020 10:33

C'est bien , ils ont quand même des compétences de base...

27. Consterné le 29/03/2020 10:37

Mais qu'il est dûr de constater le déferlement de méchanceté et de bêtise en ces temps où nous devrions être unis et solidaires.

Les étudiants infirmiers ont la vocation, surtout ceux qui ont tenu jusqu'à la 3ème année, tant cette formation est difficile et exigeante.

Ils comprennent et acceptent totalement le principe de participer à l'effort collectif et à être donc REQUISITIONNES, en quallité d'aide-soignant (puisqu'ils ont l'équivalent du diplôme dès la réussite de leur 1ère année)



Ils ne peuvent accepter en revanche :

- que ces réquisitions soient maquillées en stage, où ils sont censés acquérir et valider de nouvelles compétences et qui vont visiblement permettre à l'institution de procéder aux diplomations, comme prévu et comme si de rien n'était en juillet prochain -alors qu'ils ne seront sans doute pas près, faute d'avoir fait tous leurs VRAIS stages

- d'être envoyés sans protection aucune -même leur blouses ne peuvent être nettoyées et désinfectés à l'hôpital et ils doivent donc les laver chez eux.

- accessoirement de ne percevoir aucune rémunération, à l'heure où le discours politique semble au contraire vouloir reconnaître y compris pécunièrement l'effort des personnels de santé



Merci de votre attention