Coronavirus: Des masques en tissu faits maison pour aider les soignants

Le 20/03/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 1067

Les images de ces masques en tissus colorés font le tour des réseaux sociaux depuis quelques jours, alors que plusieurs passionnées de couture se proposent d’en fabriquer pour aider les soignants et le public.



C’est le cas de Nathalie, secrétaire médicale: "à la base, mon passe-temps c’est la couture. J’en fais beaucoup. Et quand mes amies infirmières m’ont dit qu’elles n’avaient pas de masques, je me suis mise à en faire, tout simplement."