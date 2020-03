Commentaires (65)

1. La vérité vraie... le 26/03/2020 00:11

Ils viennent faire quoi ces futurs infectés ?

Les soignants n'ont pas demandé l'armée, ils ont demandés des masques...

2. Dederun le 26/03/2020 00:36

Ça veux dire que ça va, cartonner en Coronavirus si il envoie ce bâtiment

3. Stephen Tignac le 26/03/2020 02:24

"Le Mistral, déjà dans l’océan Indien et actuellement en escale à Mahé (Seychelles) pour son ravitaillement" (https://lemarin.ouest-france.fr/secteurs-activites/defense/36284-coronavirus-le-mistral-dans-locean-indien-le-dixmude-aux-antilles).

4. Ppov le 26/03/2020 04:55

Pauvre président ! il nous envoie les hélicoptères après les avions bourrés de virus ! plus incapable tu meurs !sa côte va grimper sur l''île ! décourageant !

5. JE SUIS CHLOROQUINE le 26/03/2020 05:16

Mais bordel , ils sont entrain de nous menés en bateau .... Il faut sortir de ce confinement .. Les gens vont crever chez eux Donner nous de la CHLOROQUINE

6. ykoz le 26/03/2020 05:24

Na de moun!

Nou lest sauvé la cavalerie y arrive.....

7. renard 92 le 26/03/2020 02:41

hélicoptère bateau

mais pourquoi

l ennemi est invisible





8. pipo le 26/03/2020 06:30

(((((Opération Résilience)))))

9. Joe le 26/03/2020 06:36

Militaire retraité j'ai pris de la Nivaquine (choroquine) pendant des mois et des mois en Guyane, en Cote D'Ivoire, etc .... en prévention contre le paludisme, je suis toujours là ! L'armée française fourni la nivaquine à tous ses soldats qui partent, très peu de contre indication ! Ce médicament est largement connu et utilisé de part le monde. Toutes les armées du monde, tous les services sanitaires du monde (MSF, croix rouge etc..) l'utilisent. Ce médicament était même obligatoire à titre préventif pour Maurice, Madagascar et autres pays à risque ! Alors, il est où le pb ???? Aucun ! Si l'EGO-CENTRISME de notre PRESIDENT qui a un plan, le plan de se faire passer pour un grand chef militaire à la DE GAULLE au détriment de grand nombre de mort à venir. Il met en place une stratégie de communication à Mulhouse, photos de l'AFP etc ... Là, les portes hélicoptère !!!! NON MACRON, vous n'êtes pas un chef mais une sous M.....

10. Mortsen le 26/03/2020 06:52

ça sent le départ de Ladoucette par voie maritime...enfin !!!

11. Bibik le 26/03/2020 06:58

On est sauvé.. merci Monsieur le Président de traiter un virus avec votre armement

12. Ouais... le 26/03/2020 07:05

Un pansement ,sur une jambe de bois...

13. Momo le 26/03/2020 07:05

M. Macron est un GRAND Président de la Ve République ! Il aide et soigne tous les françaises et français de part le monde pour combattre Covid-19 … Il laisse les causeurs écervelés sans cerveau causer , critiquer au lieu d'agir . Lui , et le gouvernement agissent … Merci M. le Président !

14. willy le 26/03/2020 04:15

le mistral est envoyé pour transférer les malades de Mayotte vers la Reunion.

15. Diktator le 26/03/2020 07:16

Destiné à Mayotte.. À la Réunion, nous avons les tentes de l'armée..

16. Frede le 26/03/2020 07:23

Le porte Helicoptere Mistral est amphibie !!!!!!! Incroyable !!!!!

17. Missions_Mistral le 26/03/2020 07:28

La situation à Mayotte risque d'être explosive si l'Etat ne montre pas clairement sa volonté de conserver ce jeune département. A la Réunion, il n'y a pas de risque que ça dégénère, malgré la défaillance de l'ARS.



Le Mistral aura donc une mission prioritaire envers Mayotte, complété par une probable mission d'aide sanitaire envers les pays étrangers limitrophes (Mada, Comores, Kenya…).

18. Ocean_indien le 26/03/2020 07:50

Dans un communiqué du 23 mars, le député de Mayotte Mansour Kamardine avait demandé le déploiement du porte-hélicoptère Mistral, « avec ses 69 lits médicalisés qui croise actuellement dans l’Océan Indien ». Le député rappelait également la situation de Mayotte « pourvue que de 16 lits de réanimation pour ses 400 000 habitants. Le personnel soignant, notoirement insuffisant en nombre hors crise, est déjà touché par l’épidémie (3 médecins dont 1 actuellement hospitalisé) ce qui laisse craindre une baisse rapide des capacités humaines du centre hospitalier », déplorait-il encore.

19. Bleu outre mer le 26/03/2020 08:03

Cela va s'intensifier, à Mada et Mayotte et vu les infrastructures, cela promet.....

20. Bleu outre mer le 26/03/2020 08:05

L'info est aprut ici

https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/26/coronavirus-les-details-de-l-operation-militaire-resilience-annoncee-par-macron-restent-flous_6034448_3210.html

21. L'INSOUMIS le 26/03/2020 08:05

Poudre aux yeux !



Macron, comme ses "larbins" de la Réunion ne font qu une chose.



Au lieu de resorber l'épidémie ils semblent vouloir tout faire pour L' AMPLIFIER ...

22. tupariovininga le 26/03/2020 08:11



23. La vérité vraie... le 26/03/2020 08:13

Ils viennent faire quoi exactement ? Même eux ne le savent pas...

Sont-ils médecins ? Probablement que non. Viennent-ils avec des masques ? Probablement que non.

Vont-ils donc au final combattre le virus ? Avec des Famas ça va être difficile...

Nouvel effet d'annonce et de com du président amateur..

24. Bibic le 26/03/2020 08:42

En temps de guerre il faut déployer des grand moyen.Actuellement nous ne pouvons compter que sur le président de région dans la commande de masque. Je me demande à quoi sert l Ars vu que c''est nos élus qui trouve les solutions.

25. X le 26/03/2020 08:48

MACRON a annoncé également donner 29000 tests ( non, non, c'est trop mon bon Jupiter ) pour le personnel soignant !!!!

le 19/03/2020 PHILIPPE offre à l' ALGÉRIE ( 54 cas et 4 morts ) 5000 tests CADEAU et transportés par avion cargo !!!

QUESTION : ON SE FOUT DE LA GUEULE DE QUI ???

26. a moin ca le 26/03/2020 08:58

et il va faire quoi? chasser le corona virus ?

27. Warren le 26/03/2020 09:01

Le pire est bel et bien à venir. Preparons nous

28. MôveLang le 26/03/2020 09:03

Voilà notre belle france de merde qui dilapide des centaines de milliards dans des engins pour tuer des hommes rien que pour montrer ses muscles mais qui ne pense pas acheter quelques masques pour sauver ce même crétin de peuple qui court karté le 14 juillet admirer ces cons de militaires.

29. Doly Prane le 26/03/2020 09:06

Et si nous avions su réagir à temps dés le départ, nous ne serions pas dans ce cauchemar à la Réunion et peut-être que cela aurait coûté moins cher à l’état. Comme armes de guerre il nous fallait juste des masques..😷 ( je dis ça, je dis rien )

30. kersauson de (p.) le 26/03/2020 09:07

les 2 dep bien que ds la meme region ne sont pas proches.

a l evidence le choix se portera sur Mayotte qui va etre envahie par les Comoriens.

et il faudrait aussi des policiers Crs..



bon , le pic en France est pour cette semaine ce we, et 98% des positifs guerissent .

les 2% morts sont 80 90+ et/ou atteints de pathologies graves.

POSITIVONS un peu !!



a noter : avec le confinement "TOTAL" a moriss.. deja des scenes de pillages de gds surfaces

et ravitaillement par le GVT de 35000 cas so, en farine margarine poudre de lait.

31. eric le 26/03/2020 09:14

Une semaine c'est demain et nous serons peut etre au pic de la Pandemie a la RUN et mayotte.



Sans vouloir faire de previsions, je pense que c est une bonne chose de pouvoir evacuer nos gens le cas echeant



Restons confinés

32. Jhon PDT le 26/03/2020 09:17

Est-ce une sorte de masque géant, ce machin?

33. info le 26/03/2020 09:22

Réjouis pas trop vite.

le Mistral peut se transformer en bateau de croisière entre les iles pour nos pauvres petits fonctionnaires d'état mal payés et fatigués. hmmm mme Ladoucette par exemple

34. Chacal Victor le 26/03/2020 09:28

Il arrivera à temps .... Et bien oui il arrivera mais n'enrayera pas la pandémie, juste un léger soulagement pour les hôpitaux, c'est un porte hélicoptère, ce n'est pas un navire hôpital comme l' USS Comfort avec 1000 lits. Le Mistral c'est Le plateau technique des PHA est comparable à celui d’un hôpital d’une ville de 25 000 habitants. Il permet le traitement à bord de toutes les pathologies (y compris les plus complexes telles des actes de neurochirurgie) grâce, notamment, à un système de télémédecine via SYRACUSE. Certes il est deux fois plus spacieux que que les précédent navires de ce type, il comprend une vingtaine de locaux dont deux blocs opératoires pouvant fonctionner simultanément avec 7 lits de soins intensifs, une salle de radiologie avec scanner et 69 lits, dont 50 pour les soins intensifs. L’embarquement de modules médicaux du Service de santé des armées (ou Formations sanitaires de campagne (FSC), les fameux « hôpitaux de campagne ») dans le hangar hélicoptères permet d’étendre la capacité à 50 autres lits.

35. olive le 26/03/2020 09:29

on préfèrerait des masques et des tests plutôt qu'un bateau

36. eric le 26/03/2020 06:33

dans un mois minimum

37. et pendant ce temps... le 26/03/2020 09:37

https://www.leconomiste.com/article/1059339-coronavirus-le-maroc-choisit-la-chloroquine-le-detail-de-la-circulaire-de-la-sante





La France aura été àla traîne sur absolument tout !!!!!!

38. lila le 26/03/2020 09:46

Ce que Macron aurait dû faire pour qu il n y ait pas de contamination de la population réunionnaise c était de fermer l aéroport aux arrivants.

On est une île, les seuls lieux d entrée du virus c est par avion ou par bateau : les seules portes d entrée du virus ont été laissées grandes ouvertes.

Face à la propagation du virus en métropole les services publics avaient la possibilité de nous protéger et ils ne l ont pas fait. Aucun contrôle à l aéroport , confinement qui n en est pas en réalité pour beaucoup qui à peine débarqués ont repris le travail, ont fait leurs courses...

Aucune anticipation de la crise n a été faite alors que nous avions l exemple des pays qui ont dû gérer la crise depuis le mois de janvier : pas de masques, pas de gels hydroalcoolique, pas de test de dépistage ...

Gestion de crise pire qu un pays sous développé.

39. MARFEE le 26/03/2020 09:53

Le titre auquel vous avez échappé :



''L'INDE LE JAPON ET L'AUSTRALIE ETANT CONFINES , LE MISTRAL SE REFUGIE DANS NOS EAUX''.

40. Momo le 26/03/2020 10:07

Notre Président sait que nous sommes en plein été et il nous envoie le Mistral pour rafraîchir l'air !

41. Stef le 26/03/2020 10:14

"Le chef de l'Etat a également promis "un plan massif d'investissement et de revalorisation" pour l'hôpital à l'issue de la crise."

... ce n'est pas ce qui avait déjà ete demandé par le corps hospitalier et de santé ?!?!? Quand ils ce sont fait gazé

42. lorema le 26/03/2020 10:24

Effet d'annonce pour nous emberlificoter une fois de plus. Océan Indien = Maurice Madagascar Comores , quid de la Réunion !

43. Sisi le 26/03/2020 10:35

Vu le nbre de place très limité en réà, cet hôpital flottant est une bonne nouvelle. . Enfin du positif

44. info le 26/03/2020 11:03

Bien n° 10 bien vu et les comores aussi

45. Tizane le 26/03/2020 11:13

momo, t'as fumé ??!

46. Antho le 26/03/2020 11:29

Vous êtes jamais contents! On vous demande de vous confiner, vous sortez, certains pillent des labos. On vous envoi des renforts (69 lits Med,des soignants) et vous ralez encore! Ms vous faites quoi vous pour sauver votre île à part critiquer?

47. Gaba le 26/03/2020 11:35

Les éternels raleurs!! Une île de colonisés qui veut plus de moyens que ce qu''on a en France. Si vous ne voulais pas de ce porte-helico alors demerdez-vous!! Dailleurs qui vous dit que cet engin vient sur votre île ??

48. riverstar974 le 26/03/2020 11:53

Vous me soûlez vraiment. Bordel, mais vous n'êtes jamais contents de rien. Le gouvernement agit, ça va pas. Il n'agit pas, ça va pas non plus...Mais qu'est ce que vous voulez? Ras le bol des "grands cerveaux" qui détiennent tous LA vérité et La solution pour endiguer ce fléau et donnent leurs points de vue sur tout et n'importe quoi. Les YAKA et les FAUTQUON rester donc chez vous et fermer votre bouche

49. Yohann le 26/03/2020 12:04

Renseignez vous sur la nature du bâtiment mistral avant de pleurnicher, 750m2 d''hôpital, des salles d''opération, 80 lits. Cest pas quand il y''aura plus de lits dispo a la run ou a mayotte qu''il faudra pleurer.

Bande de râleur, jamais content.

50. Boul le 26/03/2020 12:25

Lance un missile su nout l ile finit ec ça !

51. Titi or not Titi le 26/03/2020 12:30

C''est pas le bateau refusé par les Russes ??

Qui nous a coûté des milliards ?



ANouLa@

52. Bleu outre mer le 26/03/2020 13:14

52.Posté par Yohann

Vous avez raison, c'est bien pour cela qu'il arrive........

53. menfin le 26/03/2020 13:32

@yohann exactement, les gens sont jalais content et surtout ralent sans rien connaitre.

54. roland le 26/03/2020 14:18

Eh, des gels et des masques (non pourris), c'est suffisant !!!!!!

55. Yohann le 26/03/2020 15:47

@Titi or not Titi / Poste 54

Idem que mon post précédent, renseignez vous avant de dire n'importe quoi !

Les deux BPC Prévue pour la Russie n'ont finalement pas été livré suite à l'invasion de la crimée.



Ces navires ont ensuite été vendus à l'Egype qui etait en négociation pour l'acquisition de nouvelles coques.



https://fr.wikipedia.org/wiki/Classe_Mistral

Voici le lien Wikipedia pour les incultes qui médisses sans même prendre la peine de se renseigner 30 secondes...

56. Mougeon le 26/03/2020 16:00

O T la dit à zot c la guerre zot i comprend pas ou koué!

C la troisième guerre moooondiaaaaleee !

C le président la diiiit!!!!!!

Donc i envoye un groooosss baaatoooo pooo

Soooveeee a nouuuusss

Contre les envahisseurs cooorooonaaa viruuuus ET!!!

57. Thierrymassicot le 26/03/2020 16:07

@ La vérité vraie et ses condisciples



On vient de m''informer que ce bâtiment est est accompagné d''un SNLE.. La mission a pour but d''éradiquer la Covid 19 de façon plus radicale que la chloroquine de Raoult: 2 missiles balistiques MSBS

58. Dinblond le 26/03/2020 16:43

Exerçant à Colmar à l''hôpital Civil je peux vous garantir que nous sommes soulagés que l''armée vienne soulager l''engorgement. Ils n''ont pas que la mission de faire la guerre.Heureusement protocole pour un médicament sur tout quand il associé antibio

59. Ti-Tang le 26/03/2020 17:01

Attention aux mots Pierrot ; ce porte-hélicoptères n'est pas " amphibie" !

Il n'a pas de petites jambes ou de roues qui lui permettent de sortir de l'eau pour se mouvoir sur la terre .

Disons qu'il déploie depuis son bord une force d'intervention amphibie ( de la mer vers la terre ) à l'aide de chalands stockés dans son ventre ( son radier ) , d'hélicoptères ou de tout autre moyen pour envoyer les hommes à terre .

60. L'Ardéchoise le 26/03/2020 17:40

Aux dernières nouvelles (journal de 13 heures en métropole) il a été indiqué que ce bateau allait se positionner au large des côtes réunionnaises...



Trop de commentaires sont complètement ahurissants, les bras m'en tombent !

Carrément méchants, jamais contents..." (Souchon)

Le confinement donne lieu à des déchaînements sur la toile, ce n'est pas rassurant pour la suite.

Le seul truc, c'est que cela maintient les gens chez eux, ouf !



Salut Titi or not Titi.

Chez nous non plus tout n'est pas au top.

Et j'ai appris qu'il y avait pas mal de cas à Barjac.

@ plus

61. Mr Phelps le 26/03/2020 18:14

D’après cet expert : https://www.facebook.com/pg/instinctlibre/posts/?ref=page_internal

Certains cas seraient l’œuvre du mal et il a déjà procédé à l'expulsion d'une entité négative se faisant passer pour le coronavirus vendredi dernier. La personne n'avait plus de symptômes une fois l'expulsion réalisée. C'est assez impressionnant et déroutant.

Qu'en pensez-vous?

62. Bleu outre mer le 26/03/2020 19:01

sur le live du monde





Bonjour, concernant les 2 portes-hélicoptères, savez vous combien de temps durera la traversée vers la zone Martinique/Guadeloupe et vers zone La Réunion/Mayotte ? Ne risquent-ils pas d'arriver trop tard ?



-maxime





Nathalie Guibert : Bonjour Maxime,



Le Dixmude sera à Toulon demain, il lui faut une petite semaine pour se remettre en ordre car il rentre d’une mission au Liban, et une autre pour atteindre les Antilles. Le Mistral, qui était déjà dans l’Océan indien, arrivera samedi à La Réunion.



63. Titi or not Titi le 26/03/2020 19:50

@L''Ardèchoise

Salut

Oui j''ai appris aussi dans le village pas loin de 4 pompiers ...

Bien à toi

64. Titi or not Titi le 26/03/2020 20:00

@yohann

T''énerves pas mon choux 😜

Je posais juste la question.



65. Kiki le 26/03/2020 21:05

Lo Créole lé zamais content tout comme le Français. Lé comme zenfant tende y plère tété dans la bousse ! Y déploye toute pou zot. Par bateau, par l''avion talère sora en sous marin ! Tapis rouze aussi ? ZAMAIS CONTENT !