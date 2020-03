Coronavirus : Interdiction des regroupements en extérieur et report du 2nd tour des municipales

Le 16/03/2020 | Par Amandine Dolphin | Lu 4196

Au lendemain du premier tour des élections municipales, le Président de La République a pris la parole pour annoncer de nouvelles mesures pour faire face à la pandémie de coronavirus Covid-19 qualifiée par l'OMS de "crise sanitaire mondiale majeure de notre époque".

La rumeur selon laquelle Emmanuel Macron allait annoncer le confinement total de la France - comme l’Italie ou l’Espagne - avait enflé toute la journée. Plusieurs pays européens ferment leurs frontières ou déclarent l’état d’urgence.La France envisageait un confinement "à l'italienne", comme cela a été préconisé par le Conseil scientifique ce lundi.La plupart des lieux publics ainsi que les commerces non essentiels du pays sont fermés. "Le gouvernement a pris des décisions fermes pour freiner la propagation du virus. Samedi soir (en métropole ndlr et dimanche à La Réunion), les restaurants, les commerces non-essentiels ont clos leurs portes. Jamais la France n'avait dû prendre de telles décisions en temps de paix. Elles ont été prises avec ordre, avec un seul objectif : nous protéger", a commenté Emmanuel Macron.Sans évoquer le terme "confinement", le président de la République a ainsi annoncé le renforcement de ces mesures : "Dès demain midi et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits". Le chef de l’Etat a appelé la population à ne pas sortir sous peine de sanction, sauf cas exceptionnel."Se promener, retrouver ses amis dans le parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il s'agit de limiter au maximum ses contacts au delà du foyer. Partout sur le territoire français, en métropole comme outre mer, seuls doivent demeurer les trajets nécessaires" pour se soigner, faire ses courses ou encore "aller au travail quand le travail à distance n'est pas possible"."Nous sommes en guerre", a-t-il répété.En début de soirée (heure Réunion), Edouard Philippe avait proposé de reporter le second tour des municipales au 21 juin . Un report confirmé par le chef de l'État sans pour autant donner de date."Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie, de jour comme de nuit. Rien ne doit nous divertir. C'est pourquoi j'ai décidé que toutes les réformes en cours seraient suspendues, à commencer par la réforme des retraites", a indiqué Emmanuel Macron.Dès demain midi, les frontières à l'entrée de l'Union européenne et de l'espace Schengen seront par ailleurs fermées "pour nous protéger et contenir la dissémination du virus, mais aussi préserver nos systèmes de soins, nous avons pris, entre Européens, une décision commune. Tous les voyages entre les pays non-européens et l'Union européenne seront suspendus", a-t-il indiqué.Objectif de ces mesures : freiner la propagation de l'épidémie. En tout, 148 personnes sont mortes et 6 633 ont été infectées depuis le début de l'épidémie en France.Concernant l'économie, Emmanuel Macron a indiqué : "Je vous demande des sacrifices pour ralentir l'épidémie. Jamais ils ne doivent mettre en cause l'aide aux plus fragiles, la pérennité d'une entreprise, les moyens de subsistance des indépendants et des plus précaires, des plus démunis, des personnes isolées..." (...) "Aucune entreprise, quelle que soit sa taille, ne sera livrée au risque de faillite. Aucune Française, aucun Français ne sera laissé sans ressources".