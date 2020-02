Coronavirus : Karine Nabenesa interpelle le Préfet

Le 29/02/2020 | Par Zinfos | Lu 651

Que se passe-t-il en cas de quarantaine : a-t'on un stock de denrées alimentaires ici suffisant pour nourrir nos familles ? Pendant combien de jours et pour combien de personnes? Qui assurera le ravitaillement si l'on est confiné ?

Dans un nouveau courrier Karine Nabenesa interpelle à nouveau le Préfet :

Monsieur le Préfet,



Par courrier en date du 26 février dernier, je vous avais interpellé sur le dispositif local mis en place. Je vous remercie de votre réactivité et de la réponse que vous m’avez apportée dès le lendemain.



Consciente que c’est un phénomène atypique et difficile à appréhender et sans polémique aucune, votre réponse a, en partie, répondu à mes interrogations.



A la lecture du communiqué de l’ARS, je me rends compte qu’il s’agit du dispositif national avec quasiment aucune adaptation à notre caractère insulaire.



Face à cette épidémie, pourtant le fait d’être une île, est un avantage, si l’on est proactif pour éviter la propagation de la maladie dans la mesure où, nous n’avons que deux points d’entrée possibles, le Port et l’aéroport.



Je regrette que nous ayons été dans une position d’attente face à ce risque alors que nous aurions pu, parce que nous sommes une île, être dans une démarche beaucoup plus réactive et d’anticipation de la propagation du virus. J’espère que des mesures différentes vont être prises face à l’arrivée prochaine d’autres bateaux de croisière…



Même s’il est aujourd’hui affirmé qu’il n’y a pas de cas de coronavirus à la Réunion, la rapidité de propagation de la maladie en France et ailleurs, laisse craindre l’hypothèse d’une arrivée rapide sur notre territoire.



Et dans ce contexte, des questions se posent :



- Y a-t-il, à l’image d’un Plan ORSEC, un dispositif similaire, tel qu’évoqué hier par le Premier Ministre avec des stades de déclenchement d’alertes en fonction des situations à venir. La population sera-t-elle informée de ces stades de déclenchement d’alerte ?



- J’ai bien noté que le CHU de Félix Guyon se tient en ordre de marche, cependant la capacité d’hospitalisation à la Réunion sera-t-elle suffisante face à la propagation rapide de la maladie ? Pourriez vous nous préciser la capacité prévisionnelle d’accueil de nos hôpitaux ?



Car même s’il semble que dans une grande majorité, les patients touchés guérissent naturellement, nous avons à la Réunion les 3 situations de facteurs aggravants à savoir les personnes déjà fragilisées par le diabète, par l’hypertension et par les maladies cardio-vasculaires….



Par ailleurs, guérir naturellement du virus n’est pas la garantie de ne souffrir d’aucunes séquelles à terme. Il ne semble n’y avoir aujourd’hui aucun retour probant de la vie après la contamination des personnes touchées par le virus….



- Par ailleurs, il semble que nos stocks de masques ont été renvoyés en métropole. Comment est assurée notre gestion interne en cas de crise majeure sur notre territoire ? Nos médecins généralistes qui sont en première ligne ont -ils été dotés, comme cela devait être le cas, du « kit de première nécessité » ?



- Sur la question de la mise en quarantaine, et si cela devait arriver ici, a-t-on les moyens de nous alimenter en produits de première nécessité pendant à minima 14 jours ? Quel est, à ce jour, le stock disponible de nos denrées alimentaires ? Avez-vous une projection du nombre de personnes et de jours pouvant être alimenté par ce stock ? Qui assurera ce service de ravitaillement auprès des familles ? Ce personnel a-t-il déjà été identifié ? Et à quel coût se fera ce service, en cas de pénurie et/ou de défaut d’approvisionnement de l’île ?



Toutes ces questions sont légitimes en pareille situation et demandent des réponses afin que les réunionnais puissent s’organiser et se rassurer dans le calme et la transparence.



Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, en l’expression de ma haute considération.



Karine NABENESA, conseillère régionale