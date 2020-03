2. MôveLang le 22/03/2020 08:46



Trop bonne nouvelle, mais à la place de la prison, il aurait été bien plus intelligent de donner des TIG, par exemple nettoyage des poubelles dans les hôpitaux, les prisons, et autres lieux public ainsi que la saisie des biens, salaires, voitures etc etc.

Pour les parents qui promènent les enfants, ou les laissent errer ou divaguer, leur enlever l'autorité parentale ou mieux, les allocations.