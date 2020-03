Coronavirus : L’Université ferme ses portes aux étudiants, la recherche continue

Le 15/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 115

Suite à l’annonce gouvernementale de fermer écoles et universités, l’Université de La Réunion veut clarifier la situation concernant les activités maintenues.







Si les cours ne sont pas dispensés, l’Université de La Réunion sera bien ouverte à conditions. Il est juste demandé au personnel "fragile" de recourir au télétravail ainsi que ceux qui ne peuvent faire garder leurs enfants avec justificatifs. Par ailleurs, les bibliothèques universitaires restent ouvertes également.



Voici le communiqué de l’Université :

" Ainsi, en conformité avec les orientations du MESRI et en accord avec Monsieur le Préfet et Monsieur le Recteur, il a été décidé et jusqu’à nouvel ordre de mettre en œuvre les mesures suivantes, destinées à protéger les étudiant(e)s et les personnels de l’établissement :

Les activités d’enseignement en présentiel sont suspendues à partir du lundi 16 mars 2020, hors activités de préparations aux concours et sous réserve de limiter, pour ces dernières, les effectifs à 100 pour les créneaux et épreuves pédagogiques ;

Un plan de continuité pédagogique, dont le contenu sera communiqué à tous les étudiants et tous les personnels enseignants et enseignants-chercheurs est déployé au sein de l’établissement ;

Les activités techniques, pédagogiques (hors enseignement) et administratives sont maintenues, dans le respect des mesures barrières en vigueur et en privilégiant le travail à distance pour les personnels identifiés à risques (sur justificatif médical) et les personnes ayant des contraintes de garde d’enfants (sur justificatifs attestés et remis aux chefs de services) ;

Les activités scientifiques des unités de recherche sont maintenues, dans le respect des mesures barrières en vigueur et en limitant autant que possible les activités de terrain potentiellement à risque ;

Toutes les instances centrales sont maintenues, de même que les instances, réunions et jurys des composantes, les réunions et instances des laboratoires, ainsi que les réunions des directions et services ;

L’ensemble des opérations électorales en cours et à venir sont maintenues. Dans tous les cas, l’établissement reste ouvert au public, dans le respect des conditions ci-dessus et des mesures barrières en vigueur." Dans tous les cas, l’établissement reste ouvert au public, dans le respect des conditions ci-dessus et des mesures barrières en vigueur."

