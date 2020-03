Coronavirus: L’appel de Cyrille Hamilcaro à "l’union des maires et des présidents de collectivité"

Le 24/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 451

Madame, Messieurs



C'est en tant que citoyen, expérimenté dans la gestion de crises en mon ancienne qualité de maire que je me permets (via Facebook et les médias) de vous écrire cette lettre de propositions qu'il vous appartiendra de suivre ou d'ignorer.



Au delà de l'accompagnement des acteurs économiques, comme pour le chikungunya au milieu des années 2000, cette crise sanitaire de 2020 se résoudra aussi par des initiatives locales fortes, à côté des propositions, restrictions et répressions posées par le Gouvernement.



A mon sens, il nous faut d'urgence une union des maires et des présidents de collectivités afin :



de créer un groupement de commandes, exceptionnellement en dehors du cadre des marché publics, afin de commander directement vers des pays producteurs (Chine, Corée du Sud) des centaines de milliers de masques et combinaisons jetables pour ces héros que sont les éboueurs, les agents des CCAS et des communes ;



De se substituer à l'État et commander 1 million de tests afin que l'ensemble de la population réunionnaise soit testé dans des délais raisonnables ;



De solliciter les bailleurs sociaux afin que des désinfections journalières aient lieu dans les parties communes des résidences (escaliers, locaux poubelles, ascenseurs). A défaut, confier les produits aux habitants pour qu'ils le fassent eux-mêmes ;

De fermer toutes les écoles sans exception (à La Réunion, l'entraide familiale et amicale fonctionne) au vu du peu d'enseignants volontaires et du nombre d'enfants accueillis pour aider le personnel soignant ;



De faire fonctionner les cuisines centrales des communes afin de distribuer un repas chaud par jour à toutes les personnes fragiles, âgées et handicapées vivant seules.



L'Europe vient de lever les contraintes du déficit budgétaire pour les États, les collectivités locales doivent-elles encore se plier au Contrat de Convergence ? Le politiquement correct ne doit pas empêcher d'agir car en temps de guerre, l'ensemble des forces vives du pays doit oublier ses divergences et ses habitudes pour innover et agir de concert.



Vous encourageant dans votre mission difficile d'exécutif local que beaucoup critiquent sans savoir,



Veuillez agréer mes sincères salutations.

Très Cordialement,

Cyrille Hamilcaro



