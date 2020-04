Coronavirus : L’incertitude grandit à La Réunion chez les esthéticiennes

Le 22/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 634

Les salons de beauté, spa et ongleries sont victimes du confinement comme le reste des entreprises. Mais malgré la reprise espérée à partir du 11 mai, les professionnels du secteur attendent toujours la validation de leur protocole de sécurité par le ministère de la Santé et des éclaircissements sur les aides.



"Nous ne savons pas si les gens oseront venir et si nous serons suivis par le gouvernement", s’inquiète Corine Bédier. Comme de nombreuses esthéticiennes, la présidente de la Confédération nationale artisanale des instituts de beauté (CNAIB) 974 a dû baisser rideau à l’annonce du confinement. Si la date de réouverture se rapproche, les questions demeurent.



Loin de se laisser abattre, la CNAIB nationale a pris les devants en établissant un protocole de sécurité et des fiches sanitaires pour ses ressortissants. Problème, le ministère de la Santé n’a toujours pas donné de réponse sur la validité ou non de ces démarches. Néanmoins, la CNAIB va mettre en ligne des stages sur l’hygiène et la sécurité pour ses adhérents.