Coronavirus: La 12ème édition du festival Electropicales reporté

Le 18/03/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 123

Le célèbre festival de musiques électroniques dionysien Electropicales est dans l’obligation de reporter l’évènement à une date ultérieure cette année, en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus. Voici le communiqué:

L'équipe des Electropicales est mobilisée depuis plusieurs mois déjà afin de vous offrir une 12e édition d'anthologie !



A la veille de la révélation du line up complet, la crise sanitaire oblige notre association à prioriser la santé des festivaliers, des artistes, des prestataires et du staff.



Suite aux nouvelles mesures annoncées lundi 16 mars par Emmanuel Macron, la décision a été prise de reporter l'évènement prévu les 15 ,16 et 17 mai prochains afin d'accueillir les festivaliers dans les meilleures conditions et faire la fête comme il se doit.



L'équipe travaille à maintenir la programmation prévue initialement et d'offrir sur le même format une 12e édition des Electropicales fin septembre ou début octobre 2020



Les billets déjà achetés seront valables pour les nouvelles dates, les festivaliers prévoyants qui ne pourront attendre septembre peuvent transmettre leur demande de remboursement par mail avec leur nom et prénom à billetterie@electropicales.com.



L'équipe des Electropicales tient à remercier tout particulièrement les festivaliers, les partenaires et la presse pour leur soutien.



En attendant, prenez soin de vous et de vos proches, ce n'est que party remise, nous vous préparons une fête mémorable.