ORDONNANCES : LE GOUVERNEMENT DÉRÉGLEMENTE À TOUT VA !

1. Mwinmidike le 28/03/2020 11:51



Apparemment la situation n'est pas assez grave pour que salariés, employeurs, syndicats, politiciens, etc. fassent bloc contre le COVID19. On félicite les "héros" (personnels soignants, ...) mais on montre qu'on est loin d'être à leur hauteur. Après le choc des premiers jours, tout redevient normal : on cherche à profiter de notre prochain et de la situation. Une chose est sûre, morts, nous serons tous d'accords.