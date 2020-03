Commentaires (49)

1. Laurent le 29/03/2020 19:11

Félicitations madame la Maire !

2. 59 TCHI le 29/03/2020 19:12

Bravo.Toutes les communes devraient en faire autant.

3. Annick Soundron le 29/03/2020 19:15

Excellente idée ! Enfin il était temps vo avez juste oublié de préciser que M. Philippe Robert vous a fait la demande écrite depuis le 25 mars. Comme on dit heureusement que les écrits restent. Vous n''avez peut-être pas reçu ce courrier à zinfos974.

4. Muriel#soignant le 29/03/2020 19:15

Enfin!!!!!! Ceci étant dit en espérant que la gendarmerie fasse respecter ce couvre feu car je n’ai pas vu l’ombre d’un gendarme depuis le confinement !!!!!! Il est grand temps de prendre cette menace sanitaire au sérieux .

RESTEZ CHEZ VOUS !!!!! 😡

5. GIRONDIN le 29/03/2020 19:19

....... constater qu'un petit nombre d'individus indifférents à ces règles primaires de sécurité mettent en danger le reste de la population.....



Bin madame fait oute boulot, apparemment ou connaît a zot:



...... Le décret du 28 mars fixe le montant de cette amende en cas de récidive à 200 euros, et 450 euros pour l’amende majorée si elle n'est pas payée dans les délais. Le décret prévoit en plus la forfaitisation de cette contravention de 5e classe. Si quatre violations sont relevées dans les 30 jours, on passe à un délit puni de 6 mois d’emprisonnement et 3 750 euros, notamment......

6. coco le 29/03/2020 19:22

tres bonne initiative madame Miranville !!!!!!! mais , il faudrait aussi un renforcement des controles le jour aussi car encore trop de randonneurs fréquentent le sentier de bord au mépris des consignes . des déplacement se font même par groupe de 5 a 6 personnes !

7. Pascale le 29/03/2020 19:29

Elle doit aimer ça, nous priver de nos libertés etc.... cette femme aime le pouvoir et que le pouvoir! Elle se croit tout permis. Elle est la pour un bon moment malheureusement.

8. nono le 29/03/2020 19:32

La Chine manipule le monde et à choisi l'économie au détriment de l'humain. Va t'on faire la même chose ici ?

9. Dépité 974 le 29/03/2020 19:47

Parfait en théorie. Mais sans contrôle des autorités les abrutis ( je reste poli pour être publié ) continueront à nuire avec leurs beuveries sur la voie publique et leurs " musiques" à fond.

10. Dépité 974 le 29/03/2020 19:49

Si ces gens là pouvaient se contaminer entre eux. Le problème c'est qu'ils contamineraient leurs parents qui refileraient le virus à leur boulanger la caissière...

11. Oté créole le 29/03/2020 19:55

Bon Post 3 Philippe avait fait la demande depuis un moment mais le Maire de cette commune c est Vanessa MERANVILLE et pas lui et tel que c est parti il ne sera pas le maire pour la prochain mandat.



Bravo pour cette décision Mme.MERANVILLE

12. Nad le 29/03/2020 20:15

St Paul devrait en faire autant ... Surtout quartier de sans souci . Depuis le début du confinement c est Fiesta tous les soirs... Pas d intervention de la mairie ni de la gendarmerie...

13. Thierrymassicot le 29/03/2020 20:16

Bravo, 1000 fois bravo



Le hic c'est qui va s'occuper de faire respecter ce couvre feu?

14. DIDIER NAZE le 29/03/2020 20:19

Post 3....votre commentaire est tout aussi minable...petit....comme votre PAUVRE personne !.....mais c est vrai vous avez besoin d exister....et je comprends que représenter que l'ombre de soit même. ...est éprouvant !!😰😨.....



Bien que je ne réside pas à la Possession, je voudrais saluer cette décision IMPORTANTE ET INTELLIGENTE de Vanessa Miranville. ....Au moins une qui en a.....

15. Maya le 29/03/2020 20:23

Effectivement et malheureusement des personnes ne respectent pas le confinement et continuent à sortir pour rencontrer famille ou amis. BRAVO Mme Miranville pour cette très bonne décision on devrait appliquer le couvre feu sur tout l’île

16. Pas sérieux le 29/03/2020 20:25

Comme le besoin de se faire mousser de cette maire/candidate est fort. Un couvre feu après l annonce bidon du gymnase au service des médecins, elle nous explique sur toute les chaînes de télé qu’elle va mettre en place un couvre feu pour qq couillons qui jouent les bad boys en bas des immeubles. Un couvre feu quoi ! Alors que la population est censé être confinée chez elle, sans aucune raison valable de sortir.. le dispositif est complètement redondant encore un coup de pub gratuit .. gageons que beaucoup de Possessionnais vont bien rigoler ! Bravo les médias en mal de nouveauté dans ce sujet pénible, pas capable de distinguer une vraie mesure, d’une démarche à visée de propagande ... champions du monde !!

17. Emilie974 le 29/03/2020 20:31

C'est bien madame le Maire mais vous avez oublié de préciser que c'est monsieur Philippe qui vous a transmis un courrier concernant le couvre feu et même transmis au préfet de la Réunion. Trop facile de prendre des mérites.

18. Ethique le 29/03/2020 20:38

Une excellente mesure effectivement indispensable à La Possession ou ils n'y a personne pour faire respecter le confinement !! Le minimum d’honnêteté aurait tout de même été de préciser que l'opposant et conseiller général de La Possession Philippe ROBERT l'avait demandé par courrier à la maire et au Préfet depuis le 25 mars dernier ! Il est tout de même étrange de constater que seule Madame Miranville est autorisée à s'exprimer !

19. Milie974 le 29/03/2020 20:38

Post 10. C'est avec des raisonnements comme cela que nous n'avancerons pas ..

20. Possessionaise le 29/03/2020 20:42

Habitant à la possession..jai reçu le mail de Mr Philippe Robert depuis le 25 mars demandant le couvre-feu auprès de Madame le Maire et du Préfet.. JE L''AI ENVORE CE MAIL. Miranville essaie de tirer les bénéfices. soyez honnêtes!!!

21. La possession le 29/03/2020 20:51

Sa c''est un gros l''erreur, tte demoune y sa en profiter pour sortir et rependre le virus, voler sa en profiter pour sorti. Cet lé couillons y sa écoute ali la. Madame miranville la besoin voir un moune la nuite cosa.. n''import koi.

22. jean le 29/03/2020 21:10

quelqu un peut m expliquer ce que change le confinement par rapport au couvre feu?Si des abrutis ne respectent pas le confinement,ils vont respecter le couvre feu?

Pourquoi ne pas annoncer une verbalisation systématique des personnes ne respectant pas le confinement?Ce ne sera pas la mesure miracle mais Ca apporterais plus de résultat je pense..Pas moyens de payer?saisie sur rsa ou travaux d’intérêt généraux ...

Aux gendarmes qui se balladent ,des que vous entendez de la musique a fond la caisse,arretez vous svp et allez voir la maison en question pour leur dire que pendant le confinement leurs voisins sont obligés de rester et d'entendre leur musique de m...et donc qu'ils arrêtent...En gros je dirais a tous ces gens qui ont un pouvoir,faites ce pour quoi vous êtes payé.C'est bien de dire aux gens vous ne pouvez faire par vous même,encore faut il qu 'en face vous fassiez votre travail..

23. Thierrymassicot le 29/03/2020 21:12

17.Posté par Emilie974 le 29/03/2020 20:31 (depuis mobile)



Oui mais M.Philippe est un citoyen comme un autre...Il ne décide rien, et je suppose qu'il n'est pas le seul à avoir fait cette requête à la mairie...Et d'autre vont faire des recommandés pour critiquer ce couvre-feu....Au final, c'est le responsable qui décidé, et ce dernier est une : Mme Miranville.

24. Tonton le 29/03/2020 21:18

Vous avez meme pas l'authorité pour instauré ca.



Madame Miranville: vous m'avez perdu comme electeur !



Qu"est qu'il y a comme circulation dans la nuit à La Possession ?

Rien !



Vous me previlegiez de me droit. J'appelle tous les Possessionais (comme moi) de taper dans leur marmites, pour la chasser ;

Depuis un moment il y a que la repression: meme dans les hauts (Maido 2500 m altitude, ou j'ai vu un pere se promener avec son fils) il se faisait raquetter par les gendarmes en helicoptere !



QUI - oui je vous demandez - OUI il aurait pu transmettre le Covid ?

Personne !



Nous sommes en train de rentrer dans un systeme totalitaire !



===

Je vous demandez, cher Madame Miranville, d'assouplir les regles de confinement (con, comme tout chez Macron !). !

Qui transmettra un virus quand il faira un partie de peche ? Personne, s'il est eloigner des autres peronnes !

Qui transmettrra le Covid lors d'une randonné? Personne !

C'est l'aburdistan, que je me trouves !



Faut combattre ces absudité ABSOLUMMENT MAINTENANT !

C'est maintenant qu'on peut changer des choses.

25. Gaelle HOAREAU-BIDOU le 29/03/2020 21:35

Se retrouver entre camarades pour trinquer… Réunion de famille sous les kiosques comme si de rien n'était… Promenade du toutou 20 fois dans la journée… Balade à vélo peinard sur la route déserte… Ben voyons. Pour certains, le corona serait qu'une vaste blague. Toujours pareil : à cause de quelques minables qui se foutent du confinement et mettent la vie des autres en péril, on est obligé de se terrer un peu plus chez soi… Je crains que la mesure ne s'étende à d'autres communes dans les prochaines jours. Mais les maires ont raison de durcir le ton. Pas d'autres moyens si on veut éviter une contagion massive… et des morts par milliers. Car c'est bien cette réalité terrible qui nous attend si on continue a prendre ce confinement à la légère…

26. Bravo le 29/03/2020 21:41

A appliquer partout dans l ile couvre feu de 18h a 7h00

Interdiction de circuler en dehors de sa commune...controle des achats pour voir si vraiment urgents

Déploiement de l armée partout pour contrôler et réprimer amende à 1000 euro saisie sur rsa

27. La vérité le 29/03/2020 21:44

Que de soumission et d'obéissance à Philippe Robert ! Bravo madame Miranville, la surdouée de la politique. Franchement.....

28. Kiki le 29/03/2020 21:59

Y en a dont le raisonnement vole bien bas ! Peu importe, elle fait passer le communiqué ou est le pb ? L''heure, n''est pas à la politique mais à l''écoute ! Pst 21 cet lé PAS couillon JUSTEMENT y sa écoute à li. Un floppé les flics ds le Q va war !

29. Lafresnaye le 29/03/2020 22:04

Le couvre feu est aussi stupide que liberticide !

a partir du moment ou nous sommes confinés ne pouvant sortir qu'avec des attestations le couvre n'apporte rien de plus pour la sécurité !

Au contraire, les quelques personnes qui font leur promenade, leur jogging ou les besoins de leur chien après 20 heures dans des rues désertes ne prennent aucun risque et n'e font prendre à personne..

C'est un exemple de l'hystérie démagogique face à un virus qui ne se promène pas librement dans l'air mais peut être transmis à très courte distance.

Les protections utiles sont le maintien de distance entre les personnes et bien sur le maximum de confinement et le minimum de sorties

Les sorties isolées de nuit n'offrent aucun danger particulier

30. jeff le 29/03/2020 22:05

Il y a peu de personne qui aimerait être à la place de nos maires qui doivent prendre des décisions difficiles, souvent polémiques. Soyons solidaire, on parlera élection plus tard pour l'instant soutenons et respectons les décisions prises.

31. Lafresnaye le 29/03/2020 22:10

A post 24 Tonton, vous avez parfaitement raison le couvre feu est une mesure liberticide d'aucune utilité par rapport aux mesures déjà en place avec le confinement, il ne contribue qu'à accentuer les peurs et l'hystérie au lieu de garder son calme durant cette difficile périodde

32. tantine le 29/03/2020 22:10

non pour le couvre feu, oui pour les contrôles et que surtout la police/gendarmerie fasse son travail quand on l'appelle pour des tapages diurnes ou nocturnes, rassemblements etc.



c'est pas à la majorité de la population qui souffre déjà assez comme ça du confinement de rajouter un couvre feu pardessus le marché à cause de quelques abrutis connus de tous. appliquez la loi!!



et franchement je ne comprends pas pourquoi on limite la vitesse des véhicules, le son des mp3 et pas celui des autoradios ou des home cinéma qui ne servent qu'à faire ch... les voisins.



et enfin qu'on arrête de nous infantiliser et accuser de tout et n'importe quoi alors que si l'ars et le préfet avaient fait leur job, fermé l'aéroport, isolé les arrivants, et écouté les soignants et la population, pourvu en masques et gels et protection les personnes exposées, on aurait ZERO cas à la réunion au lieu de plusieurs centaines (parce que les 203 officiels tout le monde sait que c'est du flan vu qu'il n'y a pas de dépistage général).

33. Rajao le 29/03/2020 22:13

La campagne électorale continue. J'aime le fauteuil de maire, je veux être réélueeeeeeee...

34. Possession le 29/03/2020 22:16

J''ose penser que les santions seront infligées à la pelle. Nous, les "confinés obligés" pensons "collectif" alors que ceux qui ne respectent rien, saccagent nos efforts nous mettent en danger et nous font subir en plus des tapages. Na 2 3 serieu...

35. Rouloulou le 29/03/2020 22:21

Comme toujours les posts pro-robert brillent par leur médiocrité et leur acrimonie. La mauvaise foi semble être la marque de fabrique de ces aigris. Drôles de paroissiens.

36. nono le 29/03/2020 22:50

« Ils nous ont fait voter mais nous interdisent de célébrer nos défunts » : scènes d’enterrements au temps du coronavirus

Pour les célébrités, comme Manu Dibango, enterré le 27 mars, ou les anonymes, les cérémonies sont marquées par l’épidémie

37. chikun le 29/03/2020 22:54

Après la répression des gilets jaunes la possession subit le couvre-feu ! Bon courage amis possessionnais.

Le seul confinement obligatoire est le port du masque qui protège celui qui le porte et celui qui le cotoie . Tout le reste n'est que poudre aux yeux .

Pourtant il l'a dit , oui, lui ! : "" Nous avons anticipé, nous y sommes préparés ""

Mais , y'a pas de masques !!!!

38. Lamentable le 29/03/2020 22:55

Le confinement est acté et ses règles et ses contraintes sont claires. Les forces de l'ordre n'ont qu'à faire respecter celles-ci. C'est clair, non? Alors à quoi sert le couvre-feu ?

39. oliver le 29/03/2020 23:04

La mairie de saint-Pierre devrait en faire autant , surtout pour les quartier de bois d'olive et la Ravine des cabris ….

40. Esther le 29/03/2020 23:17

Félicitation.





41. Verblanc le 29/03/2020 23:22

Bravo madame le maire

Vous pourriez meme mettre cette obligation a tous sauf personnel medicale et de 18h a 6h il suffira pour cela de s''organiser pour now depla dmenfs pro et nos sorties autres. Bravo aux CHinois qui nous onr bien NQ..