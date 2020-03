Coronavirus : La Région débloque 1 million d'euros pour les associations

Face à la situation inédite à laquelle fait face La Réunion, le Président de Région a lancé lundi dernier un Plan de Soutien Régional. Aujourd'hui, Didier Robert appelle à la mobilisation de toutes les collectivités pour venir à bout du fléau. Une aide aux associations a été débloquée.

Samedi 21 mars 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DE LA RÉGION RÉUNION

Crise sanitaire - Covid 19 / Plan de Soutien Régional



Didier ROBERT appelle à la mobilisation des collectivités pour accompagner les personnes fragiles et débloque 1 million d’euros



La crise Coronavirus et le contexte de confinement liés à l'épidémie de COVID 19 impactent particulièrement les plus fragiles et obligent une action rapide et exceptionnelle de la collectivité régionale dans le cadre de son Plan de Soutien Régional.



Depuis lundi 16, la Région Réunion a mis en oeuvre son plan de continuité de service public et assure la permanence de ses missions dans des conditions les plus optimisées possibles. Dans ce cadre, la collectivité, chef de file de l’économie, a pris un certain nombre de décisions d’urgence : la tenue d’un Comité Economique et le déclenchement des mesures exceptionnelles en direction des entreprises réunionnaises pour le maintien de l’activité et de l’emploi local.



Le Président de la Région appelle aujourd'hui, à la solidarité de l’ensemble des collectivités, dans le cadre de leurs compétences respectives. Pour Didier Robert : "il va falloir plus que jamais faire preuve de responsabilité, de solidarité et de cohérence dans nos actions."

De nombreuses familles, de nombreuses personnes isolées, des personnes âgées sont aujourd'hui en situation de grande précarité ou en situation de détresse.

Le Président de la Région en appelle au Département, compétent en matière sociale à intervenir rapidement ainsi qu’aux CCAS afin que collectivement ils puissent identifier dans les meilleurs délais les personnes dans le besoin, et les accompagner.



Par ailleurs, le Président de Région interpelle l’État pour une mobilisation sans délai au regard de la situation, des fonds européens FSE pour permettre de répondre à l’aide d’urgence.



La Région accompagne depuis plusieurs années des associations et des banques alimentaires et ce, sur le volet investissement en priorité pour leur permettre d'acquérir du matériel (équipement de stockage, transport des denrées, camion, matériel, réfrigérateur...).

Cette aide régionale sera élargie pour répondre à une situation réunionnaise sans précédent.



A ce titre la Région débloque une première enveloppe financière de 1 million d’euros : 600 000 euros pour la mise en place de secours d’urgence et de colis alimentaires et 400 000 euros pour les dépenses d’investissement (acquisition de matériel, camionnettes, réfrigérateurs…) ;

Cette enveloppe sera mise à disposition des associations agréées et recensées par la collectivité : Banque alimentaire des Mascareignes, Croix Rouge, Association Momon Papa Lé la …..)



Didier ROBERT rappelle enfin la nécessité de la cohérence et la réactivité des politiques publiques, notamment dans des contextes exceptionnels.