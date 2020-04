Coronavirus: "La Réunion est au stade 3 de l'épidémie" selon Annick Girardin

Le 01/04/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 11678

avril à 15h00, soit au total 281 cas

depuis l’apparition du premier cas le 11 mars 2020

L'annonce a été lâchée en plein direct par Annick Girardin sur le plateau d'Antenne Réunion. La ministre des Outre-Mer a affirmé que La Réunion est passée au stade 3 de l'épidémie de coronavirus. "Je sors d’un conseil des ministres et je sors des informations qui relèvent de ce niveau", a déclaré la locataire de la rue Oudinot.À l'heure où nous écrivons ces lignes, aucune annonce de la préfecture n'a été faite concernant ce passage au stade 3 de l'épidémie.Pour rappel, notre territoire est encore officiellement au stade 2 de l'épidémie, et ce depuis le 24 mars dernier Concrètement, qu'est-ce qui change avec ce passage au stade 3 ? Si le stade 2 a pour but de freiner la propagation du virus via des mesures barrières ou la fermeture de nombreux commerces, le stade 3, qui correspond à une circulation active du virus sur le territoire, prévoit d'atténuer les effets de la vague épidémique.Seuls les cas les plus graves sont maintenant hospitalisés par les médecins traitants et les autres patients ayant des symptômes moins graves resteront à domicile, afin d'éviter la saturation des capacités d'hospitalisation. Ce passage au stade 3 implique également une mobilisation plus large des professionnels de santé sur l’épidémie, en élargissant aux libéraux et aux services de soin à domicile.