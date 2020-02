Coronavirus : La Réunion est-elle à l'abri ?

Le 06/02/2020 | Par Amandine Dolphin | Lu 153

563 morts en Chine et plus de 28 000 contaminés selon le dernier bilan. L’épidémie ne ralentit pas dans l’Empire du Milieu. Sur la seule journée de mercredi, 73 personnes sont décédées, rapportent les autorités chinoises, donc 70 dans la province Hubei et principalement à Wuhan, épicentre de l’épidémie.



En France, 6 cas ont été confirmés et aucun décès. Les 6 personnes, dont un médecin, sont hospitalisées à l’isolement et toutes sont "dans un état stable", a rassuré la ministre de la Santé, Agnès Buzyn.



À La Réunion, à l’instar de la plupart des compagnies aériennes, Air Austral en lien avec l’ARS, a suspendu ses vols vers la Chine. Sur le département comme sur l’ensemble du territoire national, les premières consignes et mesures ont été mises en oeuvre sous la surveillance de l’Agence régionale de la Santé OI.



"Il n'y a pas de cas de Coronavirus déclaré à La Réunion", rappelle le docteur François Chièze, directeur de la sécurité sanitaire à l'ARS, qui indique par ailleurs que seuls la ministre et le directeur général de la Santé sont habilités à communiquer sur les déclarations de cas.



Fièvre, maux de tête, difficultés respiratoires... le virus se manifeste par des symptômes similaires à ceux de la grippe, des "symptômes assez banaux, ce qui pose problème", indique le Dr Chieze qui évoque certains cas à La Réunion pour lesquels le 15 et les infectiologues du CHU, en lien avec l'ARS, ont été amenés à donner un avis, mais aucune analyse n'est retournée positive. Deux facteurs sont à prendre en compte : les symptômes et un retour d'un voyage en Chine ou dans une région d'Asie où des cas auraient été recensés.



Si sur l'île Soeur, les touristes en provenance de Chine ne peuvent plus entrer sur le territoire, à La Réunion, les mesures sont moins radicales."On est dans une situation où il n'y a pas de raison de bloquer l'arrivée de quiconque viendrait de Chine", explique le Dr Chieze, mettant en avant les directives de l'OMS et des autorités sanitaires internationales.



Et d'ajouter : "On est particulièrement vigilants". "Des décisions ont été prises au niveau du ministère de la Santé, nous avons anticipé les mesures, elles sont absolument identiques (à celles prises au niveau national ndlr)... Il n'y a pas de raison de s'inquiéter", indique le Dr Chieze. La Réunion est-elle pour autant à l'abri ? "L'important est de ne pas bloquer les circulations pour que l'information puisse se faire", estime-t-il.



Éviter "tout déplacement vers la Chine qui ne revêt pas un caractère essentiel"



Le Gouvernement a par ailleurs mis à jour ses directives destinées aux voyageurs ce 5 février : "compte-tenu des restrictions et fermetures décidées par les autorités chinoises, il est recommandé de reporter tout déplacement vers la Chine qui ne revêt pas un caractère essentiel. Les voyages et échanges scolaires et universitaires sont déconseillés. Les provinces de Hunan, Henan, Guangdong et Zhejiang sont déconseillées sauf raison impérative compte tenu des mesures de confinement mises en place par les autorités chinoises et de l’évolution de l’épidémie."



Qu'est-ce que le coronavirus ? Quelles sont les précautions à prendre ? Comment l'épidémie évolue-t-elle ? À quoi peut-on s'attendre dans les prochaines semaines, les prochains mois ? Retrouvez l'entretien de Pierrot Dupuy avec le Dr Chieze, directeur Veille et sécurité sanitaire à l'ARS, dans la vidéo ci-dessous :