Coronavirus: La police nationale de La Réunion durcit le ton

Le 24/03/2020 | Par Regis Labrousse | Lu 612

Sur sa page Facebook, la police nationale de La Réunion est on ne peut plus clair sur les contrôles qui vont être effectués dans les prochaines heures. Comme le premier ministre l'a demandé, les règles de confinement se durcissent et les sanctions également :

"Malgré la répétition de messages liés à la nécessité du respect des règles de confinement trop de personnes (piétons, voitures…) sont encore dans les rues sans réelle justification ni attestation de déplacement dérogatoire. Raison pour laquelle les forces de l’ordre multiplient les contrôles et vont se montrer plus fermes.



A l’appui de leurs interventions les policiers seront en mesure de verbaliser à hauteur de 1500 euros en cas de récidive dans les 15 jours et "quatre violations dans les trente jours" pourront valoir 3700 euros d’amende et six mois de prison au maximum. "