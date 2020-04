Coronavirus: Le Centre hospitalier de l'ouest mobilisé

Le 08/04/2020 | Par NP | Lu 116

Si le Centre hospitalier ouest Réunion n’est pas un hôpital de première ligne, il s’organise néanmoins autour de la crise sanitaire. Dans un communiqué, le CHOR énumère les actions prises afin de protéger le public et le personnel.



Concernant l’accueil du public, le service de réanimation est mobilisé avec l’ouverture de lits supplémentaires et toute intervention chirurgicale non urgente (hors cancérologie) a été suspendue. Pour l’accueil des personnes suspectées d’être contaminées par le Covid-19, leur prise en charge est effectuée en isolement avec un personnel soignant dédié. La surveillance de cas suspects en l’attente de résultats se fait dans des lits de l’unité d’hospitalisation courte durée.