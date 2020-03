Coronavirus: Le Premier ministre annonce la fermeture des commerces non essentiels, les restaurants et les cinémas

Le 14/03/2020 | Par LG | Lu 4685

Avant le directeur-général de la Santé, Jérôme Salomon, le Premier ministre Edouard Philippe a pris la parole ce samedi soir depuis le Ministère de la Santé.

Les commerces non essentiels comme les bars, les restaurants et les cinémas seront fermés à compter de minuit, a-t-il annoncé.

Reste à savoir si cette mesure radicale sera appliquée aussi dans les Outre-mer qui ne sont pas encore au stade 2 de l'épidémie.

Plus d'informations ce dimanche avec les précisions de la préfecture de La Réunion.

Le Premier ministre a confirmé que le premier tour des élections était maintenu.

Le message du premier ministre :



"Jeudi soir, le président s'est adressé à la nation pour annoncer des mesures fortes pour freiner le Covid-19. Nous mettons tout en œuvre.



Ce que nous observons, ce sont deux choses. D'une part, une accélération de la diffusion du virus et dans certaines régions une augmentation importante du nombre de personnes en réanimation. D'autre part les premières mesures prises sont imparfaitement appliquées. L'immense majorité des scientifiques le disent : la meilleure façon, c'est la distanciation sociale. Je ne vous dis pas que c'est un joli terme. Cela nous rebute parce que nous sommes un peuple joyeux. Mais nous avons vu trop de gens dans les cafés, restaurants. C'est la France que nous aimons tous mais ce n'est pas ce que nous devons faire.



En lien avec le président, j'ai donc décidé jusqu’à nouvel ordre la fermeture de tous les lieux accueillant du public non indispensables à la vie du pays : cinéma, bars, cinémas, discothèques. Les lieux de culte resteront ouverts mais les cérémonies sont suspendues. Tous les commerces sont fermés à l'exception des commerces essentiels : alimentation, pharmacie, banques, bureau de tabac. Tous les services publics resteront bien sûr ouverts. Tous les transports urbains continueront de fonctionner.



Je le dis avec gravité, nous devons tous ensemble montrer plus de discipline dans l'application de ces mesures. Nous devons éviter au maximum de se rassembler, limiter les réunions amicales et familiales, n'utiliser les transports en commun que pour aller au travail (si cela n'est pas possible de le faire chez soi), pour faire ses courses essentielles et pour aller voter. Le premier tour peut avoir lieu à condition de respecter ce principe de distanciation sociale. Les opérations de vote se dérouleront comme prévu.



Les Français démontreront leur calme, leur civisme".