Coronavirus : Le Sakifo reporté

Le 27/03/2020 | Par Zinfos974 | Lu 2092

L'organisation du Sakifo annonce ce vendredi le report du Musik Festival à Saint-Pierre. Prévu initialement fin mai, le festival aura lieu les 11, 12 et 13 septembre prochains.



"Attentifs aux prises de décision parfois difficiles de nos nombreux confrères de la Réunion et d’ailleurs, et vigilants concernant votre sécurité, nous préférons reporter la 17e édition", indique l'organisation.



"Pourquoi cette décision, et pourquoi vous le dire maintenant ? Même si le cœur n’est pas à la fête, la grande partie de notre métier est d’anticiper. Et dans ce contexte ce n’est pas chose aisée ! Certes, nous ignorons encore quand cette crise sera derrière nous mais nous avons espoir car nous pensons qu’une fois dehors, la culture sera notre bouffée d’oxygène !"