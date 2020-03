Coronavirus : Le calvaire d’un étudiant réunionnais en Australie

Le 31/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 3730

Si les autorités françaises assurent tout mettre en place pour le rapatriement de ses ressortissants coincés à travers le monde, de nombreux témoignages indiquent le contraire. Un étudiant réunionnais en fait l’amère expérience en Australie.



Il y a deux semaines, Alexandre recevait le même message que tous les Français d’Australie lui demandant de quitter le pays au plus vite. Si ses amis ont alors pu aisément regagner la métropole, le Sainte-Marien vit un véritable chemin de croix pour rentrer à La Réunion. Tous ses vols sont annulés depuis, sans forcément être remboursés.



L’étudiant en science politique est actuellement sur l’île continent dans le cadre de sa 3e année de Licence. Initialement, il devait rentrer en juin par un vol devant transiter en Chine. Ce vol ne se fera bien évidemment pas puisque le jeune homme doit quitter le pays au plus vite. C’est déjà un billet d’avion et son paiement qui passe à la trappe.



Pris par l’urgence, Alexandre a alors acheté un billet avec Air Mauritius. L’île Maurice ayant entre-temps fermé ses frontières aux Français, le vol est annulé. Pire, la compagnie mauricienne ne répond pas lorsque le Réunionnais demande le remboursement. L’étudiant a donc pris un billet chez Air Austral avec un transit en Thaïlande, mais le pays a également fermé ses frontières aux Français.



Plus conciliante que sa cousine mauricienne, Air Austral a accordé un avoir au jeune homme pour un autre vol. Alexandre décide donc le convertir en vol Paris-Réunion après avoir acheté un billet auprès de la compagnie australienne Quantas pour rejoindre la France. Malheureusement, en se rendant à l’aéroport pour accompagner un ami, le Réunionnais apprend que son vol prévu le lendemain est avancé au jour même… avant d’être annulé. Le vol Paris-Réunion s’est donc fait sans lui.



L’ambassade française joue double-jeu



Forcément, le Réunionnais est en contact quotidien avec l’ambassade de France. Mais celle-ci déclare qu’elle ne fera pas de vol de rapatriement tant que des lignes commerciales sont encore ouvertes. Actuellement, seul Qatar Airways assure encore des liaisons… sur demande de l’ambassade de France. La compagnie Qatari a ainsi triplé ses tarifs. Les ressortissants qui le peuvent devront donc payer au prix fort le droit de partir.



Un vol de rapatriement a bien eu lieu hier, mais seuls les cas prioritaires ont pu embarquer à bord. Étudiant, Alexandre n’est pas considéré comme tel, malgré sa situation de précarité. Pourtant, les vols annulés font partie des critères pour être prioritaires, mais comme les motifs ne sont pas inscrits sur le listing, Alexandre reste un étudiant pour eux.



Le Réunionnais se retrouve donc à devoir piocher dans ses économies pour ses études afin de survivre. Il n’a plus son petit boulot pour lui permettre de financer ses dépenses quotidiennes. Heureusement, le propriétaire de son logement est compréhensif et le laisse occuper le petit appartement, sinon c’était la rue. En plus de ces galères, il doit continuer de travailler à l’Université au risque de perdre son visa et se retrouver dans l’illégalité.



Dernière embûche : le jeune homme se trouve à Adélaïde. La capitale de l’état d’Australie du Sud, qui a fermé ses frontières aux autres états australiens, ne fait pas partie des lieux de départ des derniers vols internationaux. Alexandre doit donc pouvoir aller à Melbourne ou Sydney pour espérer trouver un vol, mais les liaisons domestiques sont interdites sans billet international. Billets qu’il n’arrive pas à se procurer. Le serpent qui se mord la queue.