1. DAN RUN le 27/03/2020 20:40

" Il est clair que nous n’en sommes qu’au début de la vague épidémique "

A croire qu'il découvre l'h20 chaude après plusieurs ratés .

Pas avant juin , juillet pour un un déconfinement progressif ...

2. Mam' Lucie le 27/03/2020 20:53

Une bonne occasion d’appendre aux enfants à faire du bon pain ! ;)

3. GIRONDIN le 27/03/2020 20:54

Olalalalala



Quelle surprise !



Et dans 15 jours, il y aura 15 jours de plussssse

4. ludo le 27/03/2020 21:10

C'est très bien. Et je pense que nous n'avons pas de masque pour l'instant, il n'y a aucun risque pour la réunion, on reste chez soit et on attend le passage épidémique. . Bravo L'Ars..

5. li le 27/03/2020 21:40

Complot du monde animal contre les cupides humains



La Terre respire mieux

Venise a retrouvé sa limpidité

Les villes, le champ des oiseaux

La nuit, le silence

La mer, ses poissons

6. anebate le 27/03/2020 21:49

restez chez vous svp on s en sortira

7. Bleu outre mer le 27/03/2020 22:31

C'était à prévoir ce qui était prévu est la fin avril et après we will see.......,

8. Thierrymassicot le 27/03/2020 22:56

Pour les Rhainistes, qui vont parler comme d'hab d'incompétence du Gouvernement, de la préfecture etc, etc...J'aimerai qu'ils nous fassent part de leurs sentiments (oui, je sais, sentiment,c'est un gros mot chez eux!) sur les réactions sanitaires de la Trumpette des States, de Bolsonaro au Brésil, sans parler de l'énergumène Morrison, le 1er sinistre du pays des kangourous et des Koalas qui sentent encore le brûlé cause de l'incompétence de ce con..........Bref, qu'ils nous éclairent: Comment la grosse dame blonde, la fifille du vieux borgne, si elle était aux manettes, aurait elle géré la crise? Comme l'autre brexiteur du Royaume Uni, l'autre blondin anglo-saxon...Ben ouais, elle leur voue une admiration non bornée, à ces mecs qui en "ont dans l'froc".........Bon allez , les Fidel Castro, les etonnant, les mesrinE( en verlan) dite nous, moi, en tout cas j'ai hâte! D'avoir votre analyse sur la politique sanitaire des mecs qui vous font fantasmer .

9. association Injustice 974 le 28/03/2020 01:07

Et après on va prolonger jusqu' en Mai ....

10. Zours polaire le 28/03/2020 03:42

en plus des classiques les recommendations qu il y a deja eu

restez chez vous soyez sage n ecoutez pas de music lavez vous les mains et aileurs

pas de yaourts pas de viande pratiquez le yoga eviter les rapport intimes

respectez une distanciation social abstenez vous de pratiquer la petomanie en public

idem pour les crachats molards regardez des films ou des serie lavez vous les mains

tourner a droite tourner a gauche pendant que le grand rideau terrifiant du corona est devant

et hope abracadabra nous avons sortie de notre chapeau une toute nouvelle societé a venir.

l

11. Dagober le 28/03/2020 04:37

Si tout le monde reste chez soi sa ira plus vite !pas facile quand sait que c'est comme un passoire ici!

12. Mwin la pa di le 28/03/2020 07:49

"A pâques ou à la trinité "...

13. Pierre le 28/03/2020 08:30

Le problème, c'est que les c.ns finis du gouvernement sont prolongés aussi...

14. Sérieusement le 28/03/2020 08:51

Confinement de quoi quand tu vois que la police municipale de st jo se déplace sur la plaine des gregues pour venir récupérer des citrons a deux ou trois dans le petit loto tu te dis ben pourquoi moi on verbalisé si je n' ai pas un motif valable

15. Nico le 28/03/2020 08:52

@Thierrymassicot, En aucun cas, les idéologies égoïstes et dangereuses du RN ne sont défendables. En revanche, je pense qu''on peut, de manière évidente avec cette événement, remettre en cause le néolibéralisme défendu aveuglément par ce gouvernement.

16. Manoune le 28/03/2020 08:54

Rest zot kaz ....

17. Sérieusement le 28/03/2020 08:56

J oubliais ils avaient peut être une attestation pour aller chercher des produits de première nécessité 😂😂😂

Sérieusement !

Arrêté de penser qu'à fair du fric les gens penser aux autres messages de tte ces personnes qui nous demande deresterchezno

18. Bleu outre mer le 28/03/2020 09:36

A post 15 nico

Assez d''accord avec vous, le système que nous avons laissé se mettre en place nous a amené à cette situation. La pensée Rn est le mode à la Trump. Bolsonaro et nous voyons où cela conduit. La planète rien à foutre, le Fric et le Fric.

19. Choupette le 28/03/2020 09:42

Si, tous les 100 ans, la terre subit une pandémie mortelle, c'est parce que tous les 100 ans nous avons des brêles sans foi ni loi, ni aucune moralité qui nous gouvernent.



Pendant ce temps de remise à remise à zéro des compteurs, la population retrouve la foi et ainsi de suite.



Nous vivons la fin d'un monde comme c'était dit dans les apparitions. On change de paramètres.



Comme l'a dit notre fringant président, il y aura des faiblesses que des personnes concernées vont devoir expliquer. A commencer par lui.

20. Momo le 28/03/2020 10:17

Avec ce confinement renforcé , a-t-on pensé à distribuer du Viagra ou PPM (pilule porte manteau) aux hommes pour motiver les exercices musculaires … 1 tak-tak = 1 course de 1000 m !

21. X le 28/03/2020 10:24

8 thierrymassicot

décidément vous avez besoin de repos ... que viennent faire tous vos exemples HAINEUX parce que certains expriment leurs avis différents du votre . perso je ne suis pas RN mais j'en ai aussi marre qu'on me souffle dans le cul ce qui est bon pour moi , pour l'instant elle n'a jamais été au pouvoir , alors ceux ne sont que des ragots politiques bien orientés , pendant ce temps les autres politiques se servent largement . le seul bien que cela m'a fait je suis devenu apolitique complet , le pouvoir au peuple , point ! il n'y a pas si longtemps vous avez attaqué le RN pour avoir détourné à UE EN 3 ANS 300000€ pour des emplois fictifs , vrai peut-être mais PHILIPPE de retour d 'une ballade lointaine est revenu en premiére classe avec une compagnie au lieu d'utiliser un avion militaire jugé inconfortable et qui lui du coup est revenu à vide !! COUT POUR LE CONTRIBUABLE 350000€ , j'assume dit-il droit dans ses bottes comme d'hab' !! DEUX POIDS DEUX MESURES ???

Pour en revenir à nos moutons , on nous cite très souvent en exemple l'Allemagne ( encore , désolé) , à savoir depuis le début de cette crise MERKEL a fermé les frontières de son pays , entamé un dépistage maxima et aujourd'hui c'est l'un des pays où le pourcentage de mort est le plus faible ( 0.2%)

La France applique le confinement comme l'Italie , L'Espagne , voyez le résultat !!

MACRON , eurofanatique ( encore une forme nauséabonde d'un certains extrémisme qu'on le veuille ou non) tellement convaincu de la justesse de ces pensées , tellement affamé d'argent , de gloire que nous en sommes à 2000 morts :

- les frontiéres ne sont pas fermées

- les gens sont confinés , le pays est à l’arrêt

- il n'y a pratiquement pas de dépistage donc vous êtes porteur du virus chez vous et vous contaminé toute votre famille

- par manque de moyens les services médicaux interviennent souvent trop tard , la contamination est faîte , le malade découvert souvent dans un état grave

- un professeur sur Marseille prouve , en défiant le gouvernement, l'efficacité de sa découverte et en opérant avec des tests systématiques , résultats plus que positifs

- résultat , il est pris pour un con par le gouvernement actuel , en même temps BUZIN classe la chloroquine en substance vénéneuse ( substance je le rappelle connue et utilisée depuis plus de 40 ans )

- SANOFI reprends tous les stocks de ce produit dans les pharmacies sous prétexte d'essai , pendant ce temps les gens meurent , le pays aussi .

- PHILIPPE LE 19/03 offre à l 'Algérie 5000 tests livrés par avion cargo , pendant que des médecins , des soignants , meurent de ce virus en France par manque de protection et détection.

je m'arrête là , la colère monte ...

22. Jean Louis sauveur le 28/03/2020 10:35

Que de la merde les débité !! Bande d''enfoiré n''a le tps la!! Aller instruit a zot! Aller éveil a zot, arrête écoute media,le bougue la invente media,la etudi le cerveau humain,et les faits pour diffuse du subliminal dans conscience !!

23. olive le 28/03/2020 10:35

pas avant fin mai. et à fin mai, on va sortir du confinement et ça va repartir, c'est obligé.

on sera à nouveau confiné en juillet jusqu'en septembre puis après, on dira fuck, tant pis, ceux qui doivent mourir, mourront et les autres seront immunisés.

24. Jean Louis sauveur le 28/03/2020 10:43

T zinfo, pk ou tourne pas ton site vers l''unité,le partage, l''aide, c''est comme sa le monde va ni meilleur !! Pk ou suive le mal,et tte la réunion i suive, ou n''a le pouvoir de faire changer les choses, agit en conséquence, sinon arrête a ou!!

25. Jean Louis sauveur le 28/03/2020 10:47

Mi parle des médias que les du Grand n'importe quoi, zot i accentue le délit !! Parceque Oui il y'a délit, vis a vis de la déclaration des droits de l'homme !! Bientôt zot devra rendre des comptes.dans le film zot fini comme les"LOUIS"!!

26. Jean Louis sauveur le 28/03/2020 11:05

Nous n'assez de ce mensonge, c'est l'heure du réveil, Trump i lance un vaste campagne de démantèlement du DEEP STATE, a travers le monde, SS couverture du covid19,c sa la réalité, réinitialisation de la monnaie !!

27. Jean Louis sauveur le 28/03/2020 11:11

Le monde les en train d''être purger, par TRUMP, le POTUS, aller consulte Q ANON,et MICKAËL SALLA, l''enemis invisible c''est tt l''industrie de la monnaie virtuelle, Trump met un terme, l''enemis invisible, prend l''humanité en otage c sa le truc!!

28. Jean Louis sauveur le 28/03/2020 11:14

Dans l'état n'a un l'état,et dans le monde n'a un autre monde,la roue dans la roue et les chérubins avec l'œil sans sommeil, nous les manipuler depuis 25000 ans, ns les libéré, n'a pu de système,c pour sa ns doit reste en-fermé!!

29. Jean Louis sauveur le 28/03/2020 11:20

Nous veut informations pour avancer, être libre, heureux, joyeux, amoureux, quand les en guerre ns veut zinformation sur l''ennemi !! Comment tu travail toué !!? Tres Bientôt faudra rendre des comptes !! Et sera plus vite que ou crois !!

30. MT CRISTO le 28/03/2020 11:21

À cause de quelques imbéciles notoires qui ont ramené le virus dans l'île. Quand au pauvre et affreux type Philippe il vient de restreindre l'utilisation de la Chloroquine. La France est très mail représentée par ces guignols.

31. Jean Louis sauveur le 28/03/2020 11:22

Mi dénonce a zot comme responsable,en SS marin ns prépare a ns a la plus grande confrontation jamais vue, mi invite les réunionnais a contacte a moin, l'heure est venue,po zot connaître la vérité su zot passer et l'avenir.

32. Jean Louis sauveur le 28/03/2020 11:28

Mi recherche des personnes, large d'esprit. Mi connais bcp de zafaire que mi veut dire, mais en privé,sak les intéressés de survivre dépose un mail dans commentaires,ns va cause en PV et zot connaître tt.

33. Jean Louis sauveur le 28/03/2020 11:30

Nous veut informations pour avancer, être libre, heureux, joyeux, amoureux, quand les en guerre ns veut zinformation sur l''''''''ennemi !! Comment tu travail toué !!? Tres Bientôt faudra rendre des comptes !! Et sera plus vite que ou crois !!

34. Mougeon le 28/03/2020 11:38

2 mois de confinement c''''''''est déjà beaucoup pour l''''''''activité économique

Après, si ça dure jusqu''''''''à fin mai, juin, provoquera l''''''''Apocalypse économique et financière pour la france et le monde entier

Ce sera plus meurtrier que ce virus

Déjà on i va dedans

35. Kiki le 28/03/2020 11:44

Bon, les gars nous sommes juste confiné c''est pas comme si nous étions en taule ....La fête des rois c''est pas pour moi. La couronne je tiens pas à l''avoir ! Polémiquez sur qui gouverne (ra) mieux ou pas, Pdt ce tps le virus est tjrs là !

36. JORI le 28/03/2020 11:55

21. X. Entre 8 à 10000 morts chaque année à cause de la grippe. Des morts à cause de la dingue chaque année ici. Je ne parle même pas de l''épisode chik, et pourtant on ne vous a pas lu sur ce sujet, attribuant les incompétences aux uns et aux autres!

37. JORI le 28/03/2020 12:14

21. X. Sauf erreur de ma part, un décret autorise et encadre l''utilisation de la chloroquine. Ce qui vient contredire ce que vous affirmez. Sûrement dû à votre animosité pour macron et son gouvernement.

38. roland le 28/03/2020 12:29

Le saviez vous:

Une ligne de chemin de fer relie Wuhan à Duisbourg (Allemagne) depuis 2014, et Vénissieux, commune de la banlieue lyonnaise, deux fois par semaine depuis avril 2016, avec un temps de transport réduit à 15 jours contre 2 mois par voie maritime. Jusqu'alors, aucun convoi chinois n'était jamais arrivé en France par voie ferrée. Wuhan est également reliée à Madrid, ce qui constitue la plus longue liaison ferroviaire du monde avec environ 13 000 km.

Durant cette pandémie, ce train continue à circuler, comme un fantôme, qui permet au covid-19 de faire des allez, retour!

39. La reunion le 28/03/2020 12:39

Martine rend l'argent incompétence

40. JORI le 28/03/2020 12:51

21. X. Et vous, en tant que macronphobe, n'est ce pas ce que vous appelez être une forme nauséabonde d'extremisme, que vous le vouliez ou non ??.

41. Bleu outre mer le 28/03/2020 13:19

32.Posté par Jean Louis sauveur

Noé sort de ce corps!!!!!!!

42. St Paulois le 28/03/2020 13:25

JT D'antenne réunion ce midi.

Bonjour Mr Nicolas Guy est-ce que la dernière question que vous avez posé à Mme Nathalie Bassire est de vous ou de la direction d’Andenne réunion?

Lé vraiment petit de ou part , ou la fé pareil avec Mr Sinimalé.

Mi respect out choit d'étre un coco pure et dure mais dans out travail fé pa voir.

43. PEC-PEC le 28/03/2020 13:32

Imaginez seulement que le 12 mars, Edouard Philippe déclare, vous allez êtres confiné pour 8 semaines soit jusqu'au 7 mai ! Nous aurions eu un tollé général ....Voir une révolte.

En annonçant à petit coup de 15 jours, ça passe mieux dans les esprits contestataires des français.

On sait, avec l'exemple de la Chine, que pour en sortir sérieusement il faut 8 à 10 semaines, alors patience, si nous sommes disciplinés.

44. Bleu outre mer le 28/03/2020 13:36

21.Posté par X

Revenons à nos mouton, vous oubliez de citerL les états Unis avec TRump et le Brésil Bolsonaro des libéraux qui sont intérressé que par le Fric, Vous pouvez relire les propos de TRUMP sa façon de traiter cette situation. En premier le déni, comme au RN, oui il faut faire fonctionner la pompe à fric. Quand vous parlez de certains n'oubliez pas les autres. C'est comme utiliser "Philippe fait cela et cela" dédouanne le Rn, les deux sont condamnable , ceux qui n'est pas mentionnez par vous , perso je le dit les deux sont condamnable. C'est la le problème avec les intégristes de tout partis confondus, c'est le manque d'objectivité et d'être enchainé à laur croyance. Si nous en sommes la c'est que la croyance en la Finance n'était pas la bonne chose. De remplacer cela avec le RN qui sont contre l'augmentation du SMIC et A font l'économie à la Bolsonaro détruisons la planète, l'Amazonie au Lobbies du fric c'est la vision RN. Après la manipulation des gens dans la misère pour arriver à leur fin, n'est qu'un moyen..........

45. Bleu outre mer le 28/03/2020 14:03

Au juste les fameux masques de Sieur de Robertix qui devaient arrivés mercredi, d'Afrique du sud ils sont ou? vu que normalement du même Sieur un arrivage de Chine fin de la semaine prochiane. Donc ce qui devait mettre 1 jour n'est toujours pas arrivé et ce qui demande 8 à 10 jours cela va arriver à la St Glin Glin......

La silence radio des Médias.........

Ne me dites pas qu'il à passé commande via un site sur internet, et que ce site est un Fake........

46. X le 28/03/2020 14:35

40 JORI

je vais me permettre de te tutoyer pas par amitié mais seulement parce que t'es c.n et ob.u , tu comprends ???

aujourd'hui je n'ai plus grand chose à prouver , j'ai 70 ans et toi est-tu certains d'y arriver avec ton JUPITER ?

Mes 70 ans me permettent d'avoir une mémoire vécue , un historique et je peux vous certifié que la France ne s'est surtout pas grandie depuis des décennies sous les coups de différents partis politiques , je vous l'accorde . Dans cette pandémie , j'apporte un exemple positif , l'Allemagne , une étude avec preuve à l'appui d'un professeur de réputation mondiale qui ose de plus défier le monde macronien de la finance , ben oui ce médicament connu depuis plus de 40 ans ne vaut que quelques sous , vous rendez-vous compte de la perte pour ce monde ... Mais votre beni oui oui possède un historique professionnel qui fait qu'il ai depuis très longtemps au courant des lacunes et détournements politiciens , et le plus grave aujourd'hui c'est que ce type ne voie que par le pognon à court terme donc par définition c'est un maigre gestionnaire . Mais au fait et vous -même qu'apportez vous dans le panier , à part des questions à la c.n qui n'attendent aucune réponse et pour cause ...

Bref ma vie étant derrière moi , je vous ai déjà accordé beaucoup trop d'attention , désormais je vous ignore , faites comme moi vous vous en porterez que mieux